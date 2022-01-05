Вже кілька годин Казахстан без інтернету: рівень доступу до мережі – 2%

5 січня 2022 , 17:12
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Джерело:

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У Казахстані на тлі масових протестів відключили інтернет. Оператор "Казахтелеком" обмежив доступ по всій території держави. Вже кілька годин країна просто "відрізана від світу".

Намагаються блокувати також вебверсію телеграму і сам месенджер. Як повідомляли раніше, деякі ЗМІ та телеканали припинили мовлення.

До теми У Казахстані відключили інтернет, – Netblocks

Згідно з даними організації Netblock, станом на 5 січня рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%. 

Казахстан без зв'язку

  • Значні збої в роботі інтернету в Казахстані помітили ще ввечері 4 січня.
  • Про повне відключення повідомили вже 5 січня.
  • Місцеві телеграм-канали повідомляли, що влада навмисно глушить зв'язок.
  • У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.

Протести в Казахстані: коротко

Важливо – що відбувається у Казахстані: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Пасічник