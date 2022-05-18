Вже на наступному саміті НАТО Швеція та Фінляндія можуть отримати членство, – політолог

Фінляндія та Швеція довго зберігали нейтралітет, проте російсько-українська війна змінила їхні позиції. Вже на наступному саміті НАТО скандинавські країни можуть стати членами Альянсу.

Про це 24 каналу розповів політолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Він зауважив, що головне питання у тому, за якою процедурою Швецію та Фінляндію прийматимуть до НАТО.

Зверніть увагу Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

У НАТО відходять від стратегії стримування

Наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться наприкінці червня у Мадриді. У відповідь на питання про те, чи можуть тоді дві скандинавські країни вже стати членами НАТО, Григорій Перепелиця сказав: "Думаю, що вони стануть".

В результаті війни, за його словами, відбулося переосмислення загроз самим НАТО. До цього Альянс розглядав Росію як стратегічного партнера, попри її агресію.

"Наразі ми бачимо, що в НАТО вже переходитимуть від стратегії стримування Росії до оцінки загроз від неї безпосередньо", – сказав політолог.

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Шляхи членства в НАТО

На думку директора Інституту зовнішньополітичних досліджень, НАТО знайде такий шлях, щоб Швеція та Фінляндія пройшли прискорену процедуру. Вони вже подали заявки і Північноатлантична рада має одразу розглянути їх і ухвалити рішення без "додаткових сходинок".

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Григорій Перепелиця пояснив, що з початку заснування були 3 відомі шляхи приєднання до НАТО:

перший – еволюційний, коли країни ЄС, дотягнувши до відповідних європейських стандартів, можуть подавати заявку на членство в НАТО;

другий – поширення стабільності, коли основний пріоритет віддають зміцненню демократії в країнах, які йдуть до НАТО (цей шлях й обрали для так званих постсоціалістичних країн).

третій, по якому прийняли Туреччину – це шлях стратегічного реагування, коли країні, яка дотримується стратегічного демократичних стандартів, загрожує воєнна агресія.

НАТО, на думку політолога, обере для Фінляндії та Швеції якраз шлях стратегічного реагування.

Розширення НАТО: коротко

Швеція та Фінляндія, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО.

У Кремлі таке рішення спочатку оцінили "істерично", зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про "загрози для Росії", а згодом "перевзулися" – Путін на саміті ОДКБ раптово заявив, що в Москви нема проблем з Гельсінкі та Стокгольмом.

Проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО неочікувано виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Попри різні заяви, 18 травня для Фінляндії та Швеції настав історичний момент – обидві країни офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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