Вже не до медуз: курортну Кирилівку атакували великі павуки – відео
22 липня 2021 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Солнцеликий Харьков"
У курортній Кирилівці біля Азовського моря замість навали медуз – нове лихо. Відпочивальників налякали величезні павуки.
У мережі опублікували відео, на якому видно, як павуки заполонили котедж туристів. Істоти були скрізь: на стелі, стінах і підлозі.
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Вони налякали відпочивальників через свої великі розміри. До слова, користувачі мережі в коментарях теж обурювались.
- "О, Боже. Немає слів"
- У них, мабуть, теж сезон відпусток. Ось і вирішили махнути на курорт всім сімейством",
- "Для повної картини не вистачає метеорита"
Навала медуз
Зауважимо, перед тим Кирилівка страждала від навали медуз. Ними просто кишів весь берег. Тож у морі туристи купатись не могли, деякі просто були вимушені їхати додому.
Така ж ситуація склалась у курортному селищі Приморський Посад та Бердянську. Медуз навіть вивозили тачками.Зверніть увагу! Переважно укуси медуз не загрожують здоров'ю людини. Проте винятком є отрута морської оси. Однак все одно місце укусу спочатку треба промити солоною водою і видалити залишки щупалець, а потім шкіру треба обробити хлоргексидином або перекисом водню.