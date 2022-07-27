Вже не фантазують про ППО: російські окупанти визнали, що Антонівський міст пошкоджений

російські окупанти визнали, що ЗСУ знищили Антонівський міст. Уже не виправдовують вибухи "хлопками". Рух мостом закрили.

Щоправда, раніше окупанти переконували, що усі ракети вдалось перехопити їхнім силам ППО. Виходить міст сам себе ліквідував, чи що.

Увага Вони були філігранні, – у ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні

Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України,

– повідомив так званий "заступник голови військово-громадянської адміністрації області" Кирило Стремоусов.

окупанти перекрили рух Антонівським мостом

Той же Стремоусов зазначив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ. Кажуть, ремонтуватимуть міст.

На ранок окупанти уже зняли пропагандистські ролики з місця подій. Мовляв, у них усе під контролем, нібито атака на Антонівський міст нічого не змінить у цій війні і не завадить наступу росіян. Він разів 10 повторив, що це ніяк не вплине на ведення війни – мабуть, сам себе переконував.

Насправді ж цим шляхом росія здійснювала забезпечення своїх військ з території, яку вона змогла захопити на захід від річки.

Довідка. Це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

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Коротко про філігранний удар ЗСУ по мосту

Інформація про ймовірну атаку мосту з'явилась ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережі відповідні відео.

Час очікування не минув без мемів та насмішок над окупантами. Навіть компанія "Київстар" долучилась. У соцмережах написали, що вже готові тягнути кабелі до Херсону. Адже там невдовзі потрібно буде відновлювати українські мережі. Звільнення нашого міста не за горами.

Уже на ранок ЗСУ таки підтвердили удари та знищення Антонівського мосту. Зокрема, речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зауважила, що "вони були філігранні".

Раніше – росіяни вже панікували через атаку на Антонівський міст: дивіться відео