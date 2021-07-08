"Вже працює": в ОП розповіли про перше завдання нового речника Зеленського
8 липня 2021 , 14:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Сергій Никифоров вже почав виконувати обов'язки речника президента Володимира Зеленського. Невдовзі глава держави указом призначить журналіста на посаду.
Никифоров їздив з Зеленським за кордон
Журналіст вже побував із президентом у першій закордонній поїздці. 6 липня він супроводжував Зеленського у Литву. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Вже закінчується спеціальна юридична перевірка перед підписанням трудової угоди, як для всіх співробітників. Після цього президент призначить його (Никифорова – 24 канал) своїм указом,
– заявив Подоляк.
Що відомо про нового речника
- Никифоров працював ведучим новин на одному з українських телеканалів, що входить до холдингу Ріната Ахметова.
- Родом 34-річний медійник із Києва. Навчався він на журналіста у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
- У минулому працював на Euronews.