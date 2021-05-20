Вже спокійніше, – Подоляк розповів, як Зеленський реагує на хейт

Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленськи раніше болісно сприймав хейт. Однак з часом він навчився реагувати на нього спокійніше.

Як президент реагує на хейт

На початку політичної кар'єри Зеленський важко сприймав хейт, адже прийшов з іншого середовища. Про це радник глави держави заявив у інтерв'ю.

До теми Божевільний хейт, – в ОП назвали 3 причини звільнення Мендель та сказали, яку посаду вона займе

Він потрапив у середовище, де лицемірство стало головним репутаційним капіталом. Зараз набагато спокійніше сприймає. Він розуміє, що в цьому немає правди. Це певна робота, розрахована на вузькі електоральні сегменти. Ми прекрасно розуміємо, хто в основному вкладає гроші в хейт,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що рано чи пізно за цей хейт відповідатимуть. Це станеться тоді, коли, "держава стане державою".

"А що таке держава? Це є правила, певні цінності, морально-етичні кодекси. Багато людей, які зараз займаються хейтом, думають, що вони безсмертні з погляду репутації, але рано чи пізно до них дійде пряма юридична відповідальність", – наголосив радник президента.

Як на хейт реагує перша леді

Раніше перша леді Олена Зеленська казала, що часто стикається з хейтом у сторону своєї сім'ї. Іноді вона помічає навіть цілі продумані технології. На думку першої леді, політичні опоненти намагаються розхитати нервову систему президента через неї.

Дружина Зеленського зізналася, що читає усі коментарі і ніколи не звикне до хейту її дітей та батьків. Водночас до критики у свою сторону вона ставиться спокійно.