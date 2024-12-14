Є дані, що росіяни вже застосовують у штурмах солдатів з Північної Кореї, – Зеленський

У мережі з'явилися кадри, на яких, буцімто, зафіксована участь північнокорейців у штурмі на Курщині. Президент Зеленський виступив із заявою.

Ще раніше Пентагон попереджав, що солдати КНДР у Курській області ось-ось готові вступити у боєзіткнення. Також про це попереджала українська розвідка, передає 24 Канал.

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Ескалація вже почалася

Глава держави заявив, що наразі вже є дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Причому помітну кількість.

Наразі окупанти включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях наразі лише у районах Курської області.

Втім, зазначив Зеленський, є інформація про те, що можливе застосування північнокорейців й на інших ділянках фронту. Втрати серед солдатів Кім Чен Ина вже теж помітні.

Президент зауважив, що ескалація вже почалася. І саме "Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну".

Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації. Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так,

– наголосив Зеленський.

До слова, у ЦПД прокоментували участь солдатів КНДР у штурмах у Курській області. "Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі", – зазначив Андрій Коваленко.

Україна готова допомогти Сирії із продовольством

Також президент у зверненні розповів, що Київ погодив роботу щодо Сирії, те як може допомогти стабілізації.

Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир.

Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі Grain from Ukraine,

– заявив Зеленський.