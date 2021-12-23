Вже завтра бігти до військкомата не потрібно, – головнокомандувач ЗСУ заспокоїв жінок

Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ – заспокоїв українок після розширення переліку спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Процес відбуватиметься планово та поступово.

За словами Залужного, необхідно було створити документ, який дав би змогу військовим бачити, яких жінок можна долучити до захисту держави. В указі мовиться про представниць понад 100 професій.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що все буде добре.

Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово,

– заявив Залужний.

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Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Нові норми набули чинності у грудні 2021 року.

У переліку опинилися медійниці та комунікаційниці усіх категорій. Зокрема, мовиться про журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, працівниць медичної сфери, аналітикинь, фінансисток, науковиць та менеджерок різного профілю.

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