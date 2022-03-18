Взяти, не можна покинути: у Румунії допомагають українцям, які тікають від війни з тваринами
18 березня 2022 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Радіо Свобода"
Через війну Росії проти України люди були змушені втікати в сусідні країни шукати безпечного прихистку. На жаль, в таких ситуаціях не всі думають про тих, кого приручили, або ж не мають можливості забрати.
Безліч домашніх улюбленців залишилися без домівки. Однак є ті, хто не зміг покинути тваринок, й втікав разом з ними.
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У Румунії допомагають українцям, які тікають від війни з тваринами
Таким біженцям з України також раді в інших країнах, зокрема в Румунії.
Там допомагають українцям, які тікають від війни з домашніми тваринами:
- на кордоні та на вокзалах встановили пункти, де роздають їжу та переноски;
- волонтери готові надати консультацію щодо правил "подорожей" з тваринами;
- також надають ветеринарні послуги.
Детальніше дивіться у відео:
Зауважимо, від початку війни Україну покинуло вже понад 3 мільйони осіб.