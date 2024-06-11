Чи можуть 17-річні українці за кордоном оновити свої дані через Резерв+: роз'яснення Міноборони
17-річні громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік та оновити свої дані. Зробити вони це мають через дипломатичні установи.
Варто зазначити, що такі особи не можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
Дивіться також За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року, – нардеп Костенко про мобілізацію
Як оновити свої дані 17-річним українцям
За словами Лазуткіна, юнакам необхідно особисто з'явитися до дипломатичних установ, принести свої документи та стати на військовий облік. Після цього дані будуть передані до ТЦК та СП в Україні.
Це дуже важливо, тому що не так перевантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб у майбутньому застосувати свої знання на благо України,
– наголосив він.
У Сухопутних військах ЗСУ раніше пояснили, що постановка на військовий облік не пов'язана з мобілізаційними заходами, які тривають у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Міноборони повідомили, що в застосунку Резерв+ з'явиться не лише QR-код, а й можливість видалити напис "у розшуку" для військовослужбовців.
- За словами Федіра Веніславського, представники ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних, якщо особа не знаходиться у розшуку.
- Він також наголосив на тому, що електронних повісток через електронні кабінети не буде. Це також і стосується направлень на ВЛК