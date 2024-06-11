Чи можуть 17-річні українці за кордоном оновити свої дані через Резерв+: роз'яснення Міноборони

17-річні громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік та оновити свої дані. Зробити вони це мають через дипломатичні установи.

Варто зазначити, що такі особи не можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Як оновити свої дані 17-річним українцям

За словами Лазуткіна, юнакам необхідно особисто з'явитися до дипломатичних установ, принести свої документи та стати на військовий облік. Після цього дані будуть передані до ТЦК та СП в Україні.

Це дуже важливо, тому що не так перевантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб у майбутньому застосувати свої знання на благо України,

– наголосив він.

Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", всі громадяни України чоловічої статі, яким у рік постановки на військовий облік виповнюється 17 років, мають ставати на облік щорічно протягом січня.

У Сухопутних військах ЗСУ раніше пояснили, що постановка на військовий облік не пов'язана з мобілізаційними заходами, які тривають у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.

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