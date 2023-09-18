Welcome to Ukraine: українські бійці показали, як звільняли Кліщіївку – потужні кадри
Українські захисники звільнили населений пункт Кліщіївка, що на Донеччині. У мережі вже показали потужне відео, як відбувалась деокупація.
Відповідний ролик опублікувала об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Нагадаємо, що про звільнення Кліщіївки стало відомо 17 вересня.
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Звільнення Кліщіївки
Кліщіївка остаточно була звільнена від російських терористів силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5-ої окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".
Кліщіївка. Бої за село очима бійців бригади,
– підписали відео захисники.
Як відбувалось звільнення Кліщіївки: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш пояснив значення Кліщіївки для росіян. Лінія зіткнення може суттєво змінитися після звільнення цього села від загарбників. Євлаш наголосив, що окупанти хочуть утримувати Кліщіївку та Курдюмівку через висоти, логістичні маршрути та фланги Бахмута.
Ситуація на фронті сьогодні: останні новини
- На Куп’янському напрямку противник шукає слабкі місця в нашій обороні. Також воїни успішно відбили атаки в районі Новоселівського Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог продовжує перегрупування військ.
- На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
- Ганна Маляр повідомляла, що наші війська звільнили Андріївку та Кліщіївку, але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.
- Окрім цього, на Бахмутському напрямку не створювали додаткового угрупування для наступу. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратних кілометра земель.
- На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримає оборону та продовжує обстріли. Сили оборони відбили атаки противника в районі Новомихайлівки, Новодарівки, Новоданилівки Запорізької області.
- На Півдні наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. За тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 квадратних кілометра територій.