Welcome to Ukraine: українські бійці показали, як звільняли Кліщіївку – потужні кадри

Українські захисники звільнили населений пункт Кліщіївка, що на Донеччині. У мережі вже показали потужне відео, як відбувалась деокупація.

Відповідний ролик опублікувала об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Нагадаємо, що про звільнення Кліщіївки стало відомо 17 вересня.

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Звільнення Кліщіївки

Кліщіївка остаточно була звільнена від російських терористів силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5-ої окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Кліщіївка. Бої за село очима бійців бригади,

– підписали відео захисники.

Як відбувалось звільнення Кліщіївки: дивіться відео

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Нагадаємо, що раніше начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш пояснив значення Кліщіївки для росіян. Лінія зіткнення може суттєво змінитися після звільнення цього села від загарбників. Євлаш наголосив, що окупанти хочуть утримувати Кліщіївку та Курдюмівку через висоти, логістичні маршрути та фланги Бахмута.

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