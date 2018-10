27 жовтня у Харкові пройшов 9 кастинг 9 сезону грандіозного співочого шоу "Х-фактор", що вже декілька років поспіль вражає глядачів та суддів шоу унікальними голосами. Як виступатимуть та що співатимуть харизматичні учасники на дев'ятому кастингу – дивіться нижче.

1 вересня в Україні стартував 9 сезон "Х-фактору". Як і в минулому сезоні, зірковими суддями проекту стали співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, секс-символ українського шоу-бізнесу співак Олег Винник, музикант та співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та талановитий композитор і співак Андрій Данилко.

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 8 випуск: чим вразили суддів учасники на 8 кастингу

Згідно з анонсом, шоу відзначиться кількома змінами. Так, на проект прийдуть відомі зірки 1990-их та 2000-их. Окрім цього, автори проекту покажуть закулісне життя учасників "Х-фактор" в стилі реаліті-шоу. Відтак, люди зможуть зазирнути за лаштунки популярного шоу та побачити, як відбувається підготування до виступу.

Дев'ятий кастинг "Х-фактора" провели 27 жовтня у Харкові. Талановиті вокалісти вразили зіркових суддів шоу, відтак чимало українців пройшли до наступного етапу проекту.

Першим на сцену грандіозного шоу "Х-фактор" вийшов милий хлопець Олександр, який навчається на 4 курсі медичного коледжу. Перший учасник оригінально виконав пісню Louis Armstrong – "Go Down Moses". Він заполонив членів журі та глядачів своїм неймовірним голосом, та все ж отримав від суддів три "так" та одне "ні" від Дмитра Шурова. Олександр пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Андроніка

Після цього виступила екстравагантна Ольга Гокова, що привезла для суддів гостинці з села. Жінка щиро заспівала пісню Володимира Івасюка "Червона рута". Під запальну пісню на сцену вийшла Настя Каменських. Олена чудово підняла настрій суддям та глядачам, тому вони сказали їй чотири "так". Учасниця пройшла далі.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Гокової

Наступним виступив хлопець Тао Чень з Китаю. Він зізнався, що завжди любив співати, тому мріє стати суперзіркою. Хлопець чарівно виконав українську пісню "Ой ти, дівчино, з горіха зерня". Глядачі аплодували та кричали "Молодець", а члени журі сказали чотири "так". Тао пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Тао Чень

Четвертою виступила позитивна Тетяна Єрещенко. Дівчина виконала пісню Наталі "Облака", під яку енергійно танцювала. Членів журі розвеселив її виступ, проте Тетяна отримала чотири "ні" та не пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Тетяни Єрещенко

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 7 випуск: які незвичайні учасники прийшли на 7 кастинг

Далі прийшов на кастинг шоу чудовий хлопець Іван Іщенко, який навчається в театральному. Він незвичайно заспівав пісню гурту "Руки вверх" – "Він тебе цілує". Потім хлопець заспівав ще одну пісню на прохання Андрія Данилка. Суддів підкорив його голос, вони віддали йому чотири "так". Іван пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Іван Іщенко

Наступною вирішила захопити суддів тендітна Тетяна Нодь, що працює вчителькою початкових класів. Дівчина пережила зраду чоловіка, тому зворушливо заспівала пісню Алли Пугачової "Нас бьют – мы летаем". Заворожені члени журі сказали їй лише три "так", а Дмитро Шуров – "ні". Проте Тетяна пройшла далі.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Тетяни Нодь

Сьомим прийшов на кастинг "Х-фактору" Дядя Жора. Він зізнався, що його всі знають як шоумена, але вирішив спробувати себе і в музиці. Вадим Мичковський виконав власну пісню "Моя мила любить пиво". Чоловік запалив своїм артистичним виступом весь зал. Судді віддали Дяді Жорі чотири "так", тому артист пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Дяді Жори

Після цього виступила неординарна Хелена Мераай, що приїхала з Білорусії. 15-річна дівчина круто заспівала пісню американського хіп-хоп гурту "The Fugees" – "Killing Me Softly With His Song". Судді оцінили її голос та сказали їй чотири "так", Хелена пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Хелени Мераай

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 6 випуск: якими унікальними голосами дивували учасники на 6 кастингу

Далі виступив поважний чоловік Роман Кучинський. Учасник душевно виконав пісню Стаса Михайлова "ти моя". Зачаровані глядачі аплодували Романові та підсвічували йому ліхтариками з телефону. Дмитро Шуров віддав своє "ні", але решта суддів сказали три "так". Чоловік пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Романа Кучинського

Десятою на сцену вийшла мила 19-річна дівчина Ксенія Нікітіна з Білорусії. Вона енергійно заспівала пісню Duffy – "Mercy", якою вразила членів журі. Ксенія отримала три "так" та одне "ні" від Дмитра Шурова. Дівчина пройшла далі.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Ксенії Нікітіної

Наступним вирішив заполонити серця суддів Ілля Сіненко, який пише детективи. Чоловік емоційно заспівав пісню гурту "Starmania" – "S.O.S D'un terrien en detresse", проте він не зміг зосередитися через хвилювання. В результаті Ілля отримав чотири "ні", відповідно не пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Іллі Синенка

Після цього виступила чарівна 16-річна дівчина з мусульманським корінням Надін Шехаде. Вона заспівала пісню Adele – "Don't You Remember". ЇЇ унікальний голос заполонив суддів, тому вони віддали їй чотири "так" і цим самим дали їй шанс на перемогу. Надін пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Надін Шехаде

Тринадцятою виступила фантастична Дарія Ілікчієва з Бердянська. 19-річна дівчина виконала позитивну пісню Nina Simone – "Feeling Good". Зачарований зал аплодував їй стоячи, а члени журі без вагань сказали чотири "так", відповідно Дарія пройшла далі.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Дарії Ілікчієвої

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 5 випуск: хто завоював серця суддів на кастингу у Вінниці

Наступним вийшов на сцену 16-річний Савелій Федан, що навчається у військовому училищі. Хлопець без відома батьків поїхав до АТО захищати Україну. Савелій зворушливо зачитав власний реп про нашу країну, якою заполонив серця суддів. Вони віддали йому чотири "так", тому хлопець пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Савелія Федан

П’ятнадцятими вийшли красиві дівчата з гурту "Opium". Вони виконали авторську пісню під назвою "Заболела". Їх виступ сподобався суддям, але думки членів журі розділилися: Дмитро Шуров сказав "ні", бо, мовляв, таких гуртів в Україні багато, але решта суддів віддали три "так". Гурт пройшов до тренувального туру.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ "Opium"

Далі прийшов на кастинг 21-річний Богдан Карпук, що захоплюється класичною музикою та літературою. Хлопець душевно заспівав пісню переможниці "Євробаченні-2014" Conchita Wurst – "Rise Like a Phoenix". Глядачі аплодували стоячи, а судді сказали чотири "так". Богдан пройшов далі.

Х-фактор 9 сезон 9 випуск дивитись онлайн: виступ Богдана Карпука

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 1 випуск: хто підкорив суддів у перший прем'єрний день кастингу

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".