Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: нові круті функції та дуже бюджетна ціна

В Китаї відбулась закрита презентація нових продуктів від Xiaomi. Серед іншого представили і довгоочікуваний фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3. Однією з головних переваг ґаджета можна вважати його бюджетність, адже коштує він близько 26 доларів.

Характеристики Xiaomi Mi Band 3

При цьому фітнес-трекер отримав функцію, яку не підтримує жоден із подібних ґаджетів, – це модуль NFC. Це дає змогу користувачу Mi Band розраховуватись у магазинах, використовуючи одну або кілька різних платіжних систем.

Читайте також: Бездротові преміум навушники від Xiaomi: скільки обійдеться новинка

Окрім того, ґаджет оснащений захистом від води IP68, а також підтримкою телефонних дзвінків. Тобто за допомогою Mi Band 3 можна дзвонити та приймати повідомлення. Новинка отримала сенсорний OLED-екран.

Xiaomi Mi Band 3 має захист від води IP68

У нижній частині пристрою розміщена кнопка, яка підтверджує виконання різних дій. Наприклад, з її допомогою можна відповісти на дзвінок.

На цьому дисплеї може відображатися різна інформація, аж до тексту вхідних повідомлень.

На одному заряді фітнес-браслет може працювати до 20 днів. Також є підтримка "розумного" будильника і функції автомониторингу пульсу.

Ціна Xiaomi Mi Band 3

Новинка від Xiaomi надійде у продаж на початку червня. Його вартість більш ніж доступна – всього169 юанів або близько 700 гривень. Щоправда ця модель не матиме підтримки NFC. Аби купити ґаджет із цим модулем треба буде ще почекати. Скільки буде коштувати ця «особлива» версія браслета та коли вона з’явиться у продаж наразі невідомо.

Xiaomi Mi Band 3 доступний у 3 кольорах