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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Смартфон Xiaomi Mi Max 3: в мережі з’явились фото його дисплейного модуля

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Так може виглядати дисплей Xiaomi Mi Max 3
Так може виглядати дисплей Xiaomi Mi Max 3 / china-review.com.ua

Офіційна дата презентації смартфону Xiaomi Mi Max 3 досі невідома. При цьому в мережі вже з’явились фото дисплейного модуля нового смартфона.

Як пише видання china-review.com.ua, найвірогідніше презентація Xiaomi Mi Max 3 відбудеться у цьому місяці.

При цьому на AliExpress вже пропонують дисплейний модуль для Mi Max 3 за ціною 65 доларів. Як відомо, розміри нового смартфону нетипові, його діагональ має 7 дюймів.

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Також з чуток відомо, що Xiaomi Mi Max 3 отримає чіп Qualcomm Snapdragon 636. Базова модель матиме 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера складається із двох модулів на 12 Мп і 5 Мп. Також новинка отримає потужний акумулятор ємністю на 5400 мАг.

Смартфон отримає прошивку MIUI 10 "з коробки ".

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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