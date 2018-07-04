Смартфон Xiaomi Mi Max 3: в мережі з’явились фото його дисплейного модуля

Офіційна дата презентації смартфону Xiaomi Mi Max 3 досі невідома. При цьому в мережі вже з’явились фото дисплейного модуля нового смартфона.

Як пише видання china-review.com.ua, найвірогідніше презентація Xiaomi Mi Max 3 відбудеться у цьому місяці.

При цьому на AliExpress вже пропонують дисплейний модуль для Mi Max 3 за ціною 65 доларів. Як відомо, розміри нового смартфону нетипові, його діагональ має 7 дюймів.

Читайте також: Xiaomi випустить бюджетну версію смартфона Mi8

Також з чуток відомо, що Xiaomi Mi Max 3 отримає чіп Qualcomm Snapdragon 636. Базова модель матиме 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера складається із двох модулів на 12 Мп і 5 Мп. Також новинка отримає потужний акумулятор ємністю на 5400 мАг.

Смартфон отримає прошивку MIUI 10 "з коробки ".

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно