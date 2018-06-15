Xiaomi оновить 5 смартфонів до MIUI 10 вже сьогодні: список девайсів
Цього року компанія Xiaomi вирішила зосередитись на прошивці MIUI 10, а зокрема на поліпшенні користувацького досвіду: збільшення швидкості роботи та часу автономної роботи, а також спрощення всього інтерфейсу. Офіційно фірмова оболонка стане доступною тільки в лютому, проте вже зараз власники деяких смартфонів можуть оцінити зусилля китайської корпорації.
Про це повідомляє akket.com.
Компанія Xiaomi оголосила про те, що вона випустила прошивку MIUI 10 для п'яти сучасних мобільних пристроїв, власники яких вже зараз можуть встановити глобальну бета-версію. Подати заявку на участь в тесті можна на офіційному форумі MIUI, проте завжди можна просто завантажити готовий файл прошивки, після чого встановити його вручну з використанням стандартного програмного забезпечення.
Починаючи від сьогодні, 15 червня, встановити глобальну MIUI 10, нехай і бета-версію, можна на п'ять мобільних пристроїв: Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Redmi S2, Redmi Note 5 і Redmi Note 5 Pro.
Не можна не помітити, що раніше китайська корпорація Xiaomi обіцяла випустити тестову збірку нової прошивки і для флагманського телефону Mi 6, нехай вже і застарілого на один рік, проте в силу якихось загадкових обставин в останній момент вона змінила своє рішення. Повідомляється, що вже в найближчі кілька тижнів можливість встановити MIUI 10 у вигляді тестової збірки з'явиться і у власників багатьох інших моделей.
Варто зазначити, що у новій операційній системі для смартфонів Xiaomi був оновлений дизайн шторки повідомлень і панелі регулювання звуку, які виглядають так, як в Android P. Як спосіб управління ОС тепер можна використовувати не кнопку на екрані, як раніше, а жести, прямо як в iPhone X.
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