Xiaomi оновить 5 смартфонів до MIUI 10 вже сьогодні: список девайсів

Цього року компанія Xiaomi вирішила зосередитись на прошивці MIUI 10, а зокрема на поліпшенні користувацького досвіду: збільшення швидкості роботи та часу автономної роботи, а також спрощення всього інтерфейсу. Офіційно фірмова оболонка стане доступною тільки в лютому, проте вже зараз власники деяких смартфонів можуть оцінити зусилля китайської корпорації.

Про це повідомляє akket.com.

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Компанія Xiaomi оголосила про те, що вона випустила прошивку MIUI 10 для п'яти сучасних мобільних пристроїв, власники яких вже зараз можуть встановити глобальну бета-версію. Подати заявку на участь в тесті можна на офіційному форумі MIUI, проте завжди можна просто завантажити готовий файл прошивки, після чого встановити його вручну з використанням стандартного програмного забезпечення.

Починаючи від сьогодні, 15 червня, встановити глобальну MIUI 10, нехай і бета-версію, можна на п'ять мобільних пристроїв: Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Redmi S2, Redmi Note 5 і Redmi Note 5 Pro.

Не можна не помітити, що раніше китайська корпорація Xiaomi обіцяла випустити тестову збірку нової прошивки і для флагманського телефону Mi 6, нехай вже і застарілого на один рік, проте в силу якихось загадкових обставин в останній момент вона змінила своє рішення. Повідомляється, що вже в найближчі кілька тижнів можливість встановити MIUI 10 у вигляді тестової збірки з'явиться і у власників багатьох інших моделей.

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Варто зазначити, що у новій операційній системі для смартфонів Xiaomi був оновлений дизайн шторки повідомлень і панелі регулювання звуку, які виглядають так, як в Android P. Як спосіб управління ОС тепер можна використовувати не кнопку на екрані, як раніше, а жести, прямо як в iPhone X.

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