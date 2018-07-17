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Новий смартфон Pocophone від Xiaomi засвітився на відео

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Pocophone від Xiaomi: з'явилося відео зі смартфоном
Pocophone від Xiaomi: з'явилося відео зі смартфоном / Соцмережі

Найближчим часом китайський мультимедійний гігант Xiaomi, імовірно, на американський ринок випустить смартфони під брендом POCOPHONE. У мережі вже з'явилося відео, на якому не лише продемонстровано пристрій, а й розкриваються деякі деталі.

Наразі ж Pocophone отримав сертифікаційний номер M1805SE10A від Федеральної комісії зв’язку (США).

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Відео з новим Xiaomi Pocophone

Судячи з відео, яке з’явилося у мережі, пристрій матиме Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою від Xiaomi MIUI 9, восьмиядерний процес з частотою 2.8 ГГц, чіпсет Qualcomm Snapdragon 845.

Крім того, новинку буде оснащено 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, подвійною камерою на спині і вирізом на фронті.

Передня ж частина телефону дуже вже нагадує Xiaomi Mi8 завдяки величезній виїмці у екрані, натомість задня частина є дуже схожою на Mi5s Plus.

Xiaomi Pocophone потрапив на відео 

Пронозується, що вартість Xiaomi Pocophone становитиме близько 510 доларів США або понад 13 тисяч гривень – принаймні такою буде його вартість на ринку Індії. 

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилася інформація про новий смартфон від Xiaomi з кодовою назвою Berillyium. Цілком імовірно, що він і Xiaomi Pocophone – один і той самий пристрій.

Теги: Смартфони Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 канал
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