Xiaomi представила баскетбольні кросівки: приємна ціна та вражаючі характеристики
Китайський бренд Xiaomi та компанія Chengdu Yibu Technology Co., Ltd випустили класичі кросівки для гри в баскетбол . Нове взуття має назву Easy Step Classic Basketball Shoes.
Як повідомляє ресурс Gizchina, новинка вже є доступною на краудфандінговій платформі Xiaomi в чорно-червоному, чорно-білому та помаранчевому кольорах, а коштують нові кросівки лише 299 юанів або 45 доларів США.
Читайте також: Huami представила "розумні" кросівки: що вміє це взуття
Нові кросівки від Xiaomi є доступними у різних кольорах
Щоправда, коли Easy Step Classic Basketball Shoes вийдуть у продаж на міжнародному ринку, поки невідомо.
Особливістю нових кросівок є те, що їхню верхню частину зроблено з міцної супер-фібри, яка окрім естетичних, тобто має досить стильний вигляд, виконує ще й більш практичні функції – система вентиляція та таке взуття не буде зношуватися упродовж тривалого часу.
Характеристики Easy Step Classic Basketball Shoes вражають
Крім того, підошва новинки є зробленою з матеріалу CARJ-FOX – високо-еластичної гуми з додаванням зносостійкого матеріалу. Зауважимо, що таке поєднання не лише знижує ударну силу на підошву, а й допомагає краще відштовхуватися від землі.
Новинка від Xiaomi має стильний вигляд і не зношується швидко
Усередині ж баскетбольних кросівок розташовується нековзна антибактеріальна устілка, яку зроблео з поліуретану та оснащено рисунком, який краще фіксує ногу всередині взуття.
Нагадаємо, на початку червня Xiaomi випустила оновлену версію своїх розумних кросівок Mi Smart Sneakers, які коштують близько 800 гривень.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно