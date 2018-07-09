Xiaomi представила баскетбольні кросівки: приємна ціна та вражаючі характеристики

Китайський бренд Xiaomi та компанія Chengdu Yibu Technology Co., Ltd випустили класичі кросівки для гри в баскетбол . Нове взуття має назву Easy Step Classic Basketball Shoes.

Як повідомляє ресурс Gizchina, новинка вже є доступною на краудфандінговій платформі Xiaomi в чорно-червоному, чорно-білому та помаранчевому кольорах, а коштують нові кросівки лише 299 юанів або 45 доларів США.

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Нові кросівки від Xiaomi є доступними у різних кольорах

Щоправда, коли Easy Step Classic Basketball Shoes вийдуть у продаж на міжнародному ринку, поки невідомо.

Особливістю нових кросівок є те, що їхню верхню частину зроблено з міцної супер-фібри, яка окрім естетичних, тобто має досить стильний вигляд, виконує ще й більш практичні функції – система вентиляція та таке взуття не буде зношуватися упродовж тривалого часу.



Характеристики Easy Step Classic Basketball Shoes вражають

Крім того, підошва новинки є зробленою з матеріалу CARJ-FOX – високо-еластичної гуми з додаванням зносостійкого матеріалу. Зауважимо, що таке поєднання не лише знижує ударну силу на підошву, а й допомагає краще відштовхуватися від землі.



Новинка від Xiaomi має стильний вигляд і не зношується швидко

Усередині ж баскетбольних кросівок розташовується нековзна антибактеріальна устілка, яку зроблео з поліуретану та оснащено рисунком, який краще фіксує ногу всередині взуття.

Нагадаємо, на початку червня Xiaomi випустила оновлену версію своїх розумних кросівок Mi Smart Sneakers, які коштують близько 800 гривень.