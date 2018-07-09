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Xiaomi представила баскетбольні кросівки: приємна ціна та вражаючі характеристики

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Xiaomi представила баскетбольні кросівки Easy Step Classic Basketball Shoes.
Xiaomi представила баскетбольні кросівки Easy Step Classic Basketball Shoes. / Gizchina

Китайський бренд Xiaomi та компанія Chengdu Yibu Technology Co., Ltd випустили класичі кросівки для гри в баскетбол . Нове взуття має назву Easy Step Classic Basketball Shoes.

Як повідомляє ресурс Gizchina, новинка вже є доступною на краудфандінговій платформі Xiaomi в чорно-червоному, чорно-білому та помаранчевому кольорах, а коштують нові кросівки лише 299 юанів або 45 доларів США.

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Xiaomi , кросівки, баскетбол, техно, взуття
Нові кросівки від Xiaomi є доступними у різних кольорах 

Щоправда, коли Easy Step Classic Basketball Shoes вийдуть у продаж на міжнародному ринку, поки невідомо.

Особливістю нових кросівок є те, що їхню верхню частину зроблено з міцної супер-фібри, яка окрім естетичних, тобто має досить стильний вигляд, виконує ще й більш практичні функції – система вентиляція та таке взуття не буде зношуватися упродовж тривалого часу.

Xiaomi , кросівки, баскетбол, техно, взуття
Характеристики Easy Step Classic Basketball Shoes вражають 

Крім того, підошва новинки є зробленою з матеріалу CARJ-FOX – високо-еластичної гуми з додаванням зносостійкого матеріалу. Зауважимо, що таке поєднання не лише знижує ударну силу на підошву, а й допомагає краще відштовхуватися від землі.

Xiaomi , кросівки, баскетбол, техно, взуття
Новинка від Xiaomi  має стильний вигляд і не зношується швидко 

Усередині ж баскетбольних кросівок розташовується нековзна антибактеріальна устілка, яку зроблео з поліуретану та оснащено рисунком, який краще фіксує ногу всередині взуття.

Нагадаємо, на початку червня Xiaomi випустила оновлену версію своїх розумних кросівок Mi Smart Sneakers, які коштують близько 800 гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Стиль і мода Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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