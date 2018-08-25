Xiaomi представила ще один потрібний продукт для кухні

Суббренд компанії Xiaomi Viomi випустила ще одну річ для кухні – подрібнювач сміття. Цей бренд відомий своєю кухонною продукцією, користувачі знайомі з холодильниками, газовими плитами, водонагрівачами, електрочайниками від Viomi.

Про це пише gizmochina.

Основна функція нового пристрою є подрібнення сміття в кухонній раковині. Він використовує чотири рівні подрібнення, практично розпорошуючи будь-які харчові частинки, в тому числі кістки, яєчну шкаралупу, кавунову шкуру тощо.

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Пристрій працює на асинхронному двигуні змінного струму. Корпус виконаний з нержавіючої сталі і має ємність 1290 мл. Його вага – 9,5 кг. Він також має захист від перегріву. Керувати подрібнювачем можна за допомогою пульта.

Вартість Viomi оцінена у 1799 юанів (це 260 доларів або 7 100 гривень).

Подрібнювач сміття

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