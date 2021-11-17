Я б не чекав на допомогу ЄС, – дослідник припустив, на кого варто розраховувати Україні

Через те, що Євросоюз не має оборонного альянсу з Україною, у разі загострення ситуації на Донбасі наша держава може розраховувати лише на себе. Однак від ЄС й не варто очікувати якоїсь допомоги.

Про це розповів експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. За його словами, така позиція Євросоюзу була цілком прогнозованою.

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Як розповів Краєв, для України вже певним прогресом є те, що у ЄС наразі виступають хоча б за захист власних кордонів, тому нам не потрібно хвилюватися через міграційну кризу.

Якщо ми говоримо про ЄС, то дійсно я б не чекав тут жодної допомоги, окрім політичної консолідації, нових санкцій, хоча навіть це малоймовірно, й, можливо, певної спільної позиції щодо закриття кордону. Олександр Краєв Експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма"

На кого варто розраховувати Україні

На думку Краєва, наразі Україні варто розраховувати на союзників у межах та поза НАТО. Першочергово мовиться про Велику Британію, США та Туреччину. Також до цих країн приєдналася й Швеція, яка заявила про готовність спрямувати в Україну спеціальну військову місію.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив , що країна готова відправити своїх військовослужбовців до України на тлі накопичення російських військ на кордоні.

Краєв припустив, на кого може розраховувати Україна: дивіться відео



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