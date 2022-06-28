Я б не ставила на росіян, вони не знають, за що воюють, – фон дер Ляєн

Глава Єврокомісіє Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що у Росії просто немає шансів на перемогу у війні проти України. А все тому, що військові країни-агресорки зовсім не тямлять в тому, за що воюють.

Вона підкреслила, що не "ставитиме на Росію". Мовляв, просування військових країни-агресорки на Сході України ще нічого не означає.

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Росіяни не розуміють, за що воюють

Передовсім вона наголосила на даних, якими діляться військові експерти. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що російські бійці хоч і просуваються, але значно повільніше. Це свідчить про те, що вони стикаються зі значним опором ЗСУ. І це, переконана глава Єврокомісії, створює ще більше проблем для Росії.

Я б узагалі не ставила на Росію. Навпаки... українці знають, за що воюють. Вони вмотивовані. А російські (військові – 24 канал) поняття не мають, за що воюють, бо навіть не бачать сенсу у цій війні,

– підкреслила вона.

Союзники України – єдині

Під час саміту G7, що відбувся у Німеччині, Урсула фон дер Ляєн висловила чітку позицію. Вона наголосила на тому, що українські союзники залишаються єдиними.

"Ми в рекордно короткий термін ввели шість пакетів жорстких санкцій проти Росії. І справді, нашим державам-членам нелегко, тому що вони мають платити певну ціну", – зауважила вона.

Глава Єврокомісії наголосила на наявності єдності у позиції, яка стосується війни, розв'язаної Росією проти України. І вона демонструється у всіх тих рішеннях і діях, які упродовж 4 місяців ухвалюють наші союзники.

Урсула фон дер Ляєн додала, що відповідне об'єднання сил неабияк сколихнуло Володимира Путіна. З її слів, президент Росії ніколи не очікував, що ЄС продемонструє єдність та рішучість. Але своєю агресією він буквально змусив весь світ перейти зі стадії "глибоко стурбованих" до рішуче налаштованих протистояти та виграти.

Саміт G20 повинен відбутись

Раніше Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ні в якому разі не варто бойкотувати саміт G20. Мовиться про сценарій, за якого у ньому візьме участь Володимир Путін. На її думку, це неодмінно потрібно використати.

Оскільки Росія входить до "Великої двадцятки", то її очільник може бути присутнім на саміті. Тож у лідерів інших держав буде можливість сказати Володимирові Путіну в обличчя те, що про нього думають інші. Також у них буде нагода особисто висловити осуд війни, яку диктатор розв'язав у сусідній державі.

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