Я б цього не зробив, – глава МЗС Австрії заявив, що не танцював би з Путіним

Австрійський міністр Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з Путіним. Таким чином дипломат натякнув на свою попередницю Карін Кнайсль.

Ймовірно, він мав на увазі момент на весіллі колишньої очільниці зовнішньополітичного відомства Австрії у 2018 році. Тоді російський президент, бувши гостем, став до танцю з нареченою.

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Як чоловік, я б не спокусився танцювати з Путіним, і я б цього не зробив,

– наголосив Шалленберг.

Скандал із танцем Путіна та Кнайсль

Після того, як мережею поширилися кадри танцю Кнайсль із Путіним, вибухнув справжній скандал.

Чиновницю критикували як і всередині країни, так і в усьому ЄС. Мовляв, запросивши президента країни-агресора на свято, вона проявила зневагу до спільної європейської зовнішньої політики.

Ба більше, у червні 2021 року Карін Кнайсль увійшла до нового складу ради директорів "Роснефти".

Шлюб Кнайсль розпався: що відомо

У 2020 році ЗМІ повідомили, що Кнайсль звинуватила чоловіка у домашньому насильстві.

Після низки скандалів і взаємних звинувачень поліція заборонила подружжю перебувати в одному будинку. Окрім того, правоохоронці забрали у чоловіка рушницю.

Австрійське видання Kronen Zeitung запідозрило Кнайсль у тому, що заради помсти колишньому коханому вона приспала їхнього собаку, якого її обранець дуже любив.

Раніше Кнайсль почала писати авторські колонки на сайті пропагандистського ресурсу Russia Today. Там вказано, що вона – "аналітик у сфері енергетики й авторка книг".