Я бачу себе новим керівником, – Притула про амбіції очолити "Голос"

Сергій Притула знову заговорив про амбіції очолити партію "Голос". Він заявив, що не проти стати новим керівником політсили.

Притула переконаний, що звужувати його ресурс до масштабу Київради – неправильно. Одразу після місцевих виборів політик розмовляв щодо цього з головою партії Кірою Рудик.

До речі Є три причини, – Притула пояснив низькі рейтинги "Голосу"

Що сказав Притула

Притула розповів, що відводив собі роль людини, яка буде розвивати регіональні осередки. За його словами, користі від приїзду Притули в місто було більше в рази, ніж коли приїжджав будь-який депутат фракції чи навіть керівник партії.

Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу,

– наголосив політик.

Що цьому передувало

Раніше Притула вже говорив про амбіції очолити "Голос".

Політик сказав, що раніше підтримував керівництво партії. Однак тепер, на його думку, у політсилі через керівництво виникли проблеми.

У березні 2020 року в "Голосі" виник скандал. Деякі депутати голосували за президентський законопроєкт щодо роботи ДБР і НАБУ. Через це інші нардепи хотіли виключити їх, але голова фракції Ярослав Железняк заперечив це. Згодом 10 парламентарів від партії підписали заяву щодо переобрання керівництва фракції.

З 11 березня 2020 року головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Раніше політсилу очолював Святослав Вакарчук.