Я готовий йти далі, – Зеленський російською запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент Володимир Зеленський звернувся російською мовою до країни-агресора та її керівника Володимира Путіна. Глава нашої держави запропонував очільнику Кремля зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Володимир Зеленський зазначив, що, не зважаючи на спільне минуле, Україна та Росія по-різному дивляться на майбутнє. Про це він рішуче заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня.

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Ми – це ми. Ви – це ви. Але це не обов'язково проблема, це можливість. Як мінімум, можливість поки не пізно зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат,

– сказав президент.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Глава нашої держави наголосив, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати.

За його словами, також прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію.

А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін. Я готовий піти ще далі та запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до Путіна та запропонував зустрітися: дивіться відео

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Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу