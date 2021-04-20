Я готовий йти далі, – Зеленський російською запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент Володимир Зеленський звернувся російською мовою до країни-агресора та її керівника Володимира Путіна. Глава нашої держави запропонував очільнику Кремля зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський зазначив, що, не зважаючи на спільне минуле, Україна та Росія по-різному дивляться на майбутнє. Про це він рішуче заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня.
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Ми – це ми. Ви – це ви. Але це не обов'язково проблема, це можливість. Як мінімум, можливість поки не пізно зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат,
– сказав президент.
Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі
Глава нашої держави наголосив, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати.
За його словами, також прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію.
А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін. Я готовий піти ще далі та запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – підсумував Володимир Зеленський.
Зеленський звернувся до Путіна та запропонував зустрітися: дивіться відео
Загострення на Сході України: коротко
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Також країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та у Криму.