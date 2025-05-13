Я казав Трампу, що Путін боїться переговорів, – Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся із журналістами перед своєю поїздкою у Стамбул. Він висловився про своє спілкування з Трампом щодо припинення вогню та укладення угоди про копалини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський Трампу про Путіна

Президент згадав про свою зустріч із Трампом у Ватикані.

"У нас була дуже хороша зустріч, ми обидва погодилися, що потрібно повне безумовне припинення вогню. І це потрібно вимагати від російської сторони, тому що Україна припинення вогню підтримує", – сказав він.

Зеленський підкреслив: Україна завжди виконує те, що обіцяє. Ідеться про мінеральну угоду, яка була швидко підписана та ратифікована Верховною Радою.

Я неодноразово підкреслював президенту Трампу: вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною.

Росія дала сигнал у медіапросторі, що готова припинити вогонь на 8 – 10 травня. З Україною це не обговорювали. До того ж ворог не припинив обстрілювати Україну.

"Ми отримали сигнал з Китаю про те, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю й інших держав про те, що було би справедливо йти до повного припинення вогню", – повідомив Зеленський.