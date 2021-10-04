Я не бачу намірів з американського боку, – Кулеба про можливі домовленості Байдена з Путіним

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заперечив можливість домовленостей Джо Байдена та Володимира Путіна про відмову від різких вчинків у різних сферах, зокрема військовій. Однак, рано чи пізно Кремль може спровокувати адміністрацію американського президента.

За словами Дмитра Кулеби, поки що Росія намагається всяко стриматися, щоб не провокувати США на агресивні кроки. Таку думку глава МЗС висловив під час інтерв'ю.

Цікаво Бог їм в поміч, – Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про російську зброю

США першими не наступатимуть

У Вашингтоні, очевидно, роблять все можливе, щоб уникнути конфлікту, тому так само утримуються від можливих провокацій. Однак, на думку Кулеби, Москві значно важче це робити.

Очільник українського МЗС не сумнівається, що США дадуть відповідь на агресивні дії Кремля, якщо у тому буде необхідність, однак першими американці не наступатимуть.

З мого спілкування з американцями і того, що я чув і відчував під час візиту президента до Вашингтона, я не бачу намірів з американського боку робити якісь перші агресивні кроки в бік Росії,

– заявив Кулеба.

Водночас Дмитро Кулеба заперечив те, що між Джо Байденом і Володимиром Путіним могли б бути укладені якісь домовленості під час зустрічі в Женеві.

Зустріч Байдена і Путіна: коротко про головне