Я не можу бути аполітичним, – Цимбалюк
Джерело:24 канал
Роман Цимбалюк активно займається блогінгом та журналістикою. Тому бути аполітичним він не збирається.
Про це єдиний український журналіст, акредитований в Росії, розповів в ефірі 24 каналу. Він не відчуває якихось обмежень, тому може вільно говорити про все.
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Я не відчуваю обмежень, – Цимбалюк
Цимбалюк зауважив, що хоче працювати так, щоб дивитися на ситуацію в Україні та довкола неї, не орієнтуючись на інтереси конкретних політичних сил, а згідно з інтересами країни.
Я не можу бути аполітичним. Просто хочу займатися блогінгом, політичною журналістикою – це оцінка, насамперед слова,
– наголосив Цимбалюк.
Він пояснив, що якщо чинна влада зробила щось хороше, то журналіст хоче мати можливість сказати про це. Так само і якщо монобільшість, на його думку, зробила щось, що йому не до вподоби.
Я не відчуваю якихось обмежень – ніде їх не відчуваю. Мені навіть в Росії не казали, що треба говорити. Я не буду аполітичним. Адже насамперед я – громадянин України. Маю право голосу – і коли буде вибір, обов'язково проголосую.
Повний ефір Романа Цимбалюка: дивіться відео
Що відомо про Романа Цимбалюка
- Журналіст працював в Росії понад 10 років. Однак після виклику на допит у місцеву прокуратуру, мусив поїхати із Москви. Він заявив, що, цілком ймовірно, на нього очікуватимуть проблеми, якщо не покине ту країну.
- Цимбалюк – єдиний український журналіст, якого акредитували при міністерстві закордонних справ Росії на постійній основі.
- За інформацією адвоката Миколи Полозова, проти журналіста хочуть відкрити справу за статтею про екстремізм.
- У МЗС України стурбовані такою ситуацією. Там вважають, що Росія продовжує "випалювати медійне середовище".