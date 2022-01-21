Я не можу бути аполітичним, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк активно займається блогінгом та журналістикою. Тому бути аполітичним він не збирається.

Про це єдиний український журналіст, акредитований в Росії, розповів в ефірі 24 каналу. Він не відчуває якихось обмежень, тому може вільно говорити про все.

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Я не відчуваю обмежень, – Цимбалюк

Цимбалюк зауважив, що хоче працювати так, щоб дивитися на ситуацію в Україні та довкола неї, не орієнтуючись на інтереси конкретних політичних сил, а згідно з інтересами країни.

Я не можу бути аполітичним. Просто хочу займатися блогінгом, політичною журналістикою – це оцінка, насамперед слова,

– наголосив Цимбалюк.

Він пояснив, що якщо чинна влада зробила щось хороше, то журналіст хоче мати можливість сказати про це. Так само і якщо монобільшість, на його думку, зробила щось, що йому не до вподоби.

Я не відчуваю якихось обмежень – ніде їх не відчуваю. Мені навіть в Росії не казали, що треба говорити. Я не буду аполітичним. Адже насамперед я – громадянин України. Маю право голосу – і коли буде вибір, обов'язково проголосую. Роман Цимбалюк Єдиний український журналіст, акредитований в Росії

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