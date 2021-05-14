Я не можу бути задоволений чи не задоволений, – Данілов про запобіжку для Медведчука

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не може висловити своє ставлення до цілодобового домашнього арешту Віктора Медведчука, адже це – не його компетенція. Проте він зауважив, що виконується робота з деолігархізації країни.

РНБО провела засідання 14 травня. Після нього секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив свою позицію щодо справи проти Віктора Медведчука.

До теми РНБО запровадила санкції проти понад 550 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів"

Я не можу бути задоволений чи незадоволений. Це не моя дефініція – трактувати рішення українського суду. Там є відповідні органи, які можуть давати оцінку цим речам. Ми не стоїмо на місці, ми рухаємось вперед,

– сказав Данілов.

У країні триває деолігархізація

Секретар РНБО запевняє, що у державі виконується завдання президента Зеленського щодо деолігархізації. Проте, зауважив Данілов, цей процес – дуже кропіткий і тривалий, адже робота не проводилась протягом багатьох років.

Головне про справу проти Віктора Медведчука

Нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді.

Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Дозволи на розробку родовища "Глибока" компанія, підпорядкована Медведчуку, фактично передала окупантам.

Також Медведчук передавав інформацію про ЗСУ російським спецслужбам.

13 травня Печерський суд обрав політику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

При цьому прокуратура вимагала, аби нардепа взяли під варту з можливістю внесення застави у сумі понад 300 мільйонів гривень.

Під час засідання РНБО 14 травня ввели санкції проти 557 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів", які наразі є відомими у світі.