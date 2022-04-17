Я не вірю ні країнам, ні деяким лідерам, – Зеленський про реакцію світу на події в Україні

Володимир Зеленський заявив, що Україна змінила ставлення до сусідніх країн та їхніх лідерів. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Початок широкомасштабної війни Росії проти України призвів до того, що ставлення України до інших країн змінилося. Про це в інтерв'ю виданню розповів Володимир Зеленський.

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Президент не вірить ні країнам, ні деяким світовим лідерам

Я не вірю світу. Після того, як ми побачили, що відбувається в Україні, я не вірю в це почуття, що ми повинні вірити – деяким країнам або деяким лідерам,

– сказав глава держави.

Він додав, що не вірить словам. Після ескалації зі сторони Росії українці не вірять своїм сусідам. Ба більше – президент не вірить навіть задокументованим гарантіям безпеки та міжнародному праву, оскільки війна в Україні вирує.

"У нас же є Будапештський меморандум – я думаю, ви знаєте всі його деталі. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий", – пояснив Зеленський.

Україна вірить, що партнери підтримуватимуть діями

Український лідер також заявив, що вірить у практичні та відчутні зусилля й український народ.

Ми просто віримо в договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі або партнери, дайте нам зброю, подайте нам руку, підтримайте нас, дайте нам грошей і зупиніть Росію,

– зазначив він.

Зеленський впевнений, що партнери можуть це зробити. Крім того, українці вірять, що їх підтримуватимуть не тільки словами, а й діями.

"Єдина віра – це віра в себе, у свій народ, віра у свої Збройні Сили та віра в те, що країни будуть підтримувати нас не тільки словами, а й діями. І це все", – підсумував глава держави.

Водночас він зауважив, що всі про це говорять, але не у всіх вистачає сміливості для дій.

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