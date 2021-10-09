Я не забираю у вас мандат, – Арахамія й Разумков емоційно з'ясовували стосунки у телеефірі

Очільника фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в прямому ефірі у програмі Савіка Шустера запитали, чи будуть вже колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова позбавляти мандата народного депутата. Причому запитали кілька разів.

Арахамія фактично не підтвердив і не спростував таку ймовірність. А от Стефанчук у відповіді на це ж запитання взагалі сказав, що не має повноважень відбирати мандати.

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Чи залишиться Разумков депутатом

Вже колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков кілька разів запитував у телеефірі у глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та новообраного спікера Руслана Стефанчука щодо долі свого депутатського мандата.

Арахамія кілька разів ухилявся від відповіді, але у підсумку таки сказав:

Я не забираю у вас мандат. Все буде залежати від того, яке у вас буде політичне майбутнє.

А Стефанчук у відповідь на це ж питання взагалі відкараскався від такої ідеї:

Я не суд і не Центральна виборча комісія, я не можу відбирати мандат. Ініціювати це також не можу.

"Немає відповіді", – з усмішкою підсумував розмову Дмитро Разумков.

Закон про олігархів

Разумков був спікером Ради з 29 серпня 2019 року, а з травня до грудня 2019 керував партією "Слуга народу" і в парламент пройшов як 1 номер у її списку.

Примітно, що в цьому ж ефірі Дмитро Разумков прокоментував конфлікт навколо так званого "закону про олігархів". Він запевнив, що не голосував за нього тільки тому, що був на самоізоляції через коронавірус.

Давид Арахамія одразу перепитав: "А якби не були, голосували б?" І Разумков відповів:

Абсолютно правильно! Тому що у ньому була врахована моя правка, 398, яка давала змогу вивести це з-під вашого контролю у незалежний орган – комісію, яка б працювала при НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – 24 канал).

Підписати документ, вже прийнятий Радою, Разумков також був готовий, якби йому його подали у тому вигляді, в якому проголосували.

Випустіть той закон, за який проголосувала Рада, а не той, який ви намагаєтеся зробити. Це буде чесно щодо людей, парламенту і взагалі закону,

– звернувся у підсумку до Арахамії Разумков.

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