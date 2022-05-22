Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, – Дуда про підтримку Польщі

Президент Анджей Дуда запевнив народних депутатів, що Польща зробить все можливе для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Він наголосив, що між Україною та Польщею дружні та добросусідські взаємини.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді України. Його промова була потужною та підтримуючою для українців, повідомляє 24 канал.

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Дуда переконує, що Польща зробить все можливе, щоб допомогти Україні стати членом ЄС. На ці слова українські депутати відреагували оплесками.

Я особисто не заспокоюся, поки Україна не стане членом ЄС у повній мірі цього слова… Це моя велика мрія, щоб ми могли разом будувати спільне майбутнє, це дуже важливо не лише для нас, а й наступних поколінь,

– заявив президент Польщі.

Анджей Дуда запевнив, що Польща буде активно підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. "Спочатку з статусу кандидата до повноправного члена ЄС. Бо місце України – в об’єднаній Європі", – додав він.

Польський президент також нагадав, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України у 1991 році. А в 1992 році президенти цих країн підписали договір про добре взаємосусідство.

"Але сьогодні заново формуються наші відносини. На мою думку, настав час на новий польсько-український трактат про добре сусідство. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це має бути наша велика мета", – сказав Дуда.

Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда також розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

Додамо, що свою промову перед нардепами Анджей Дуда розпочав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі. Читайте потужну промову польського президента в Раді – у матеріалі 24 каналу.

До слова, сейм Польщі схвалив законопроєкт, згідно з яким українці, які втекли від війни, зможуть отримати майже такі ж права, як і громадяни Польщі. Мовиться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії. Зеленський пообіцяв ініціювати аналогічний документ для поляків в Україні.

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