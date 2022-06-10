Я не жартую, – Ердоган вимагає від Греції демілітаризувати острови в Егейському морі

Турецький президент Реджеп Ердоган вимагає, щоб Греція демілітаризували острови в Егейському морі. Туреччина вважає, що Греція, порушуючи договори, нарощує військову присутність на островах.

Ердоган сказав, що Туреччина попереджає Грецію

Відповідну заяву Ердоган зробив в останній день військових навчань, що відбуваються на турецькому узбережжі Егейського моря неподалік Ізміру.

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Анкара вважає, що Греція порушує договори, що гарантують беззбройний статус островів в Егейському морі. Ердоган сказав, що Туреччина пропонує Греції припинити мілітаризувати острови та діяти відповідно до міжнародних угод.

Я не жартую, я кажу серйозно. Ця нація налаштована рішуче,

– сказав турецький лідер.

Як пише AP, хоча Греція та Туреччина союзниками по НАТО, проте країни мають ряд спірних питань, серед яких розвідка корисних копалин у східному Середземномор'ї та конкуренцією в Егейському морі.

Ердоган у досить жорсткій формі сказав, що Туреччина попереджає Грецію, "щоб вона трималася подалі від мрій та дій, про які жалкуватиме, і закликаємо одуматися".

Він також наголосив, що Туреччина не відмовиться від своїх прав у Егейському морі.

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У Греції зі "спокоєм" реагують на турецькі "провокації"

Водночас у Греції заявляють, що турецька сторона спеціально неправильно тлумачить договори. Офіційний представник грецького уряду Янніс Ойконому заявив, що Греція зі "спокоєм та рішучістю" реагує на турецькі "провокації".

Усім ясно, що наша країна покращила свою геостратегічну та геополітичну присутність, а також свою стримувальну здатність, щоб мати можливість у будь-який час захистити свій національний суверенітет та суверенні права,

– сказав він.

Ердоган блокує розширення НАТО

Турецький президент блокує вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, які у травні подали заявки на членство в Альянсі. Ердоган звинувачує обидві країни у тероризмі.

Представники Фінляндії та Швеції зустрічалися для перемовин із владою Туреччини, але перемовини не дали позитивного результату. Ердоган сказав, що все пройшло "не на бажаному рівні".

Відомо, що Туреччина висунула низку вимог щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції.

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