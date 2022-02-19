Я не знаю, чого хоче Путін, тому пропоную зустрітися, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на безпековій конференції у Мюнхені. Він пояснив, чому може зустрітися з Володимиром Путіним.

Президент заявив, що йому невідомі наміри очільника Кремля Володимира Путіна. Тому він хоче з ним зустрітися, повідомляє 24 канал.

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Що може хотіти Путін

Президентові зауважили, що розвідка наводить різні дані і запитали, як він інтерпретує наміри Путіна.

Я не знаю, що хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися. Це все,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що не боявся залишати Україну й вирушати на конференцію у Мюнхен.

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Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського