Я не знаю, чого хоче Путін, тому пропоную зустрітися, – Зеленський
19 лютого 2022 , 17:27Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на безпековій конференції у Мюнхені. Він пояснив, чому може зустрітися з Володимиром Путіним.
Президент заявив, що йому невідомі наміри очільника Кремля Володимира Путіна. Тому він хоче з ним зустрітися, повідомляє 24 канал.
До теми Росія – це цілий народ, вони не підуть війною, – Зеленський
Що може хотіти Путін
Президентові зауважили, що розвідка наводить різні дані і запитали, як він інтерпретує наміри Путіна.
Я не знаю, що хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися. Це все,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що не боявся залишати Україну й вирушати на конференцію у Мюнхен.
Зеленський готовий зустрітися з Путіним: дивіться відео
Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган пропонував організувати зустріч президентів Росії та України. При цьому після відвідин Києва він запевняв, що Володимир Зеленський погодився.
- Позиція Росії, як завжди, у цьому питанні неоднозначна. Вони то не бачать підстав, то готові зустрічатися.
- Нещодавно Володимир Зеленський попросив італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі допомогти з організацією його зустрічі з Володимиром Путіним. Глава італійського уряду погодився посприяти.