Я не знаю, коли буде зустріч з Росією на рівні лідерів, – Зеленський

В Абу-Дабі мають пройти переговори у форматі Україна – Росія – США. Володимир Зеленський очікує на тристоронню зустріч між 6 та 10 листопада.

Президент зазначив, що не знає точної дати зустрічі з російським диктатором. Про це глава держави розповів під час розмови з медіа.

Що сказав Зеленський?

У середу, 28 жовтня, український лідер прибув до Нідерландів, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Робом Єттеном. Зеленський повідомив, що очікує на тристоронню зустріч представників України, США і Росії між 6 та 10 листопада. Він пов'язав цю дату з довиборами у Сполучених Штатах, які пройдуть 3 листопада.

Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів,

– заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що не знає, коли відбудеться зустріч між ним та Володимиром Путіним. Український лідер зауважив, що в Росії ніколи не підтримували такий формат діалогу.

Він наголосив, що без України про Україну домовленостей не буде.

Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів і зокрема настільки чутливих моментів, як території та гарантії безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України,

– підкреслив політик.

Нагадаємо, президент казав, що переговорний процес має охопити нагальні гуманітарні та безпекові напрямки. Серед ключових кроків із деескалації Київ розглядає взаємне припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства та повернення полонених і депортованих дітей.