Я не знаю, чи Путін живий, і чи це взагалі він, – Зеленський про можливість перемовин з Росією

Президент Володимир Зеленський поставив під сумнів те, що російський диктатор Владімір Путін живий. Глава держави заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити про мирні переговори.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час "Українського сніданку" в Давосі. Президент прокоментував тему мирних переговорів між Україною і Росією щодо врегулювання війни.

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Не зовсім розумію, з ким говорити, – Зеленський

Зеленський наголосив, що відколи він став президентом, то три роки "робили все, щоб дипломатією звільнити наші землі". Та глава держави зазначив, що в Росії "хтось не хотів, у когось не було часу, хтось не вірив, хтось висував умови".

"Таких хтось було дуже багато з центром у Москві. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити, і про що говорити", – заявив президент України.

Зеленський заявив, що він не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється десь, що це він і є.

Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення. Або хто там приймає рішення. У мене немає такої інформації,

– сказав лідер України.

Він додав, що не розуміє, "як можна обіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення". Крім того, Зеленський наголосив, що не зовсім розуміє, з ким Україна має справу.

Відтак, глава держави не розуміє, з ким вести мирні перемовини. Також він поскаржився на відсутність поваги з боку Росії.

"Спочатку Росія повинна знайти когось, а потім запропонувати щось", – резюмував президент України.

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