Я ніколи не був другом президента, – Разумков

Верховна Рада 7 жовтня проголосувала за відкликання з посади спікера Дмитра Разумкова. Колишній голова Верховної Ради заявив, що ніколи не був другом з президентом Зеленським, у них були робочі відносини.

Про це Разумков повідомив під час брифінгу після завершення голосування за його відставку. Нардеп наголосив, що дружба формується по-іншому.

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Дружба формується по-іншому, – ексспікер

Я ніколи не був другом президента. Це робочі відносини. Друзі, я думаю, вони формуються по-іншому. Я думаю, друзі президента більше зв'язані з "95 Кварталом", з його минулим життям,

– пояснив Разумков.

Спікер та президент не мають бути друзями

Політик запевнив, що у нього інші друзі. Також він не вважає, що президент, спікер та прем'єр-міністр мають бути друзями.

Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні відносини, а на державу,

– додав ексспікер.

Зазначимо, що парламент 284 голосами відкликав Разумкова з посади спікера. Проти такого рішення були 74 нардепи, ще 6 утримались, а 24 не голосували.

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Корнієнко заявив, що Разумков більше не є членом команди

Під час свого виступу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголосив, що Разумков не є членом команди, отож не може обіймати посаду керівника парламенту. За словами Корнієнка, і у депутатів, і у виборців є багато питань до Разумкова.

Дивіться відео брифінгу Разумкова: