Я отримав сильні сигнали до миру від Росії, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що отримав "сильні сигнали до миру" від Росії, і працює над завершенням війни в Україні.
- Трамп також отримав "важливого листа" від Зеленського, в якому Україна висловлює готовність до переговорів для досягнення миру.
Дональд Трамп повідомив, що отримав "сильні сигнали до миру" від Росії. Президент США також наголосив, що "невтомно працює", аби завершити війну в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа у Конгресі.
Дивіться також Ми оголошуємо війну картелям, – Трамп на виступі перед Конгресом
Чи готова Росія до миру
Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "важливого листа" від Зеленського в якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів, аби наблизити тривалий мир.
Я ціную, що він надіслав цього листа. Я отримав і сильні сигнали до миру від Росії. Чи це не чудово. Чи це не краса? Час припини це божевілля. Час зупинити цю беззмістовну війну,
– наголосив Трамп.
Крім цього, Трамп запевнив, що "невтомно працює", аби припинити війну в Україні.
"Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно", – наголосив президент США.