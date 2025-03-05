Я отримав важливий меседж від Володимира Зеленського, – Трамп

Президент США Дональд Трамп виступає перед Конгресом. Він зробив низку важливих заяв, торкнувся також і теми України.

Дональд Трамп сказав, що "отримав важливий меседж" від Володимира Зеленського. По це пише 24 Канал із посиланням на виступ Трампа.

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Що сказав президент США

Дональд Трамп наголосив, що отримав важливий меседж від президента Зеленського. Мовиться про заяву стосовно того, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.

Я ціную, що він надіслав цей меседж. Я отримав і сильні сигнали до миру від Росії. Чи це не чудово? Чи це не краса?

– риторично запитав він.

За його словами, "час припини божевілля". Він вкотре підкреслив, що "час зупинити цю беззмістовну війну". Перед цим український лідер сказав, що зустріч у Білому домі "пройшла не так". За його словами, Україна готова сісти за стіл переговорів, однак він також запропонував і перші кроки до цього.

Мовилось про звільнення полонених та про перемир'я в небі. Зеленський підкреслив готовність України швидко працювати для досягнення миру під лідерством Трампа та домовитися про остаточну угоду зі США.

Це сталось на тлі суперечки в Білому домі із Дональдом Трампам та Джей ді Венсом. Вона виникла через те, що посадовці США намагалися тиснути на українського лідера у питанні мирних перемовин із Росією. Зеленський, своєю чергою, відкидав будь-які домовленості з Росією без гарантій безпеки, адже раніше схожі угоди вже укладали, проте Росія постійно їх порушувала.

Ця подія спричинила неабиякий резонанс. Українці та американці підтримали Володимира Зеленського, якого також розкритикували за те, що він приїхав до Білого дому без костюма. Згодом радник з національної безпеки США та державний секретар США також зробили кілька заяв, які стосувались України.

Після сварки в Овальному кабінеті Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрівся із багатьма європейськими лідерами. Вони провели саміт стосовно підтримки України. Зокрема, ЗМІ писали, що прем'єр Великої Британії порадив повернутись до діалогу із США.