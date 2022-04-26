Я подолаю огиду, і поговорю з Лавровим, але зараз він не готовий до серйозної розмови, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про свого російського колегу Сергія Лаврова та переговори між двома країнами.

У новому інтерв'ю іноземним журналістам дипломат заявив, що Україна та Росія вели переговори щодо закінчення війни ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте зараз Кулеба переконаний, що лише зустріч Зеленського та Путіна може призвести до результатів.

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Глава МЗС України про Лаврова та Путіна

Кулеба також вважає, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наразі не готовий до серйозної розмови. На думку українського дипломата, Росія ще не дійшла до того, щоб знайти рішення за столом переговорів.

Але якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переможу свою огиду, сяду з ним і поговорю,

– наголосив Дмитро Кулеба.

За його словами, чим швидше президент Росії Володимир Путін погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, то тим більше шансів наблизити момент завершення війни.

Кулеба підкреслив, що він не дає 100% гарантії, але він впевнений в президентові України. Глава МЗС також додав, що "чим довше Путін уникає цієї зустрічі, тим ймовірніше, що він повністю зосереджений на сценарії війни".

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