Я приїхав говорити, а він – слухати, – Кулеба про переговори з Лавровим

10 березня в Анталії глава українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Кулеба наголосив, що за потреби він терміново може зателефонувати президенту Зеленському, прем'єр-міністру чи міністру оборони, щоб вони підтвердили, що для організації гуманітарного коридору з української сторони буде зроблено все можливе.

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Але глава МЗС України помітив істотну різницю між сторонами переговорів – він приїхав говорити, а Лавров – слухати.

Я приїхав говорити, а він – слухати. У цьому різниця,

– заявив Кулеба.

Однак він підкреслив, що Україна захищатиметься попри те, що росіяни намагаються вбити нашу надію.

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