Я проти жінок не воюю, – Лукашенко назвав Тихановську мерзотницею: відео
Джерело:телеграм-канал NEXTA
Олександр Лукашенко заявив, що Світлані Тихановській нібито не погрожували у Білорусі. За словами диктатора, політикині "намагалися допомогти".
Самопроголошений президент Білорусі відреагував на зустріч лідерки опозиції з американським лідером Джо Байденом. Він обурився словами Тихановської про те, що її змусили виїхати з Білорусі.
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"Дав Тихановській гроші, бо в неї не було"
За словами Лукашенка, спецслужби буцімто хотіли спалити політикиню в окремому будинку, а "вона дура туди поперлася". Наступного дня Тихановська нібито прийшла до диктатора, а той відповів, що зробив все, як вона просила і політикиня може їхати.
Ну їдь до дітей! Я взагалі проти жінок не воюю. Не встигла виїхати, а мені вже дзвонять. Каже, що у неї немає грошей. Кажу, візьму в державній компанії 15 тисяч доларів. А тепер розповідає, що дітей у неї забирали, що їй погрожували. Мерзотниця,
– сказав політик.
Лукашенко назвав Тихановську мерзотницею: відео
Що відомо про зустріч опозиціонерки з Байденом
- 28 липня Тихановська зустрілася з американським президентом у Вашингтоні. Вони обговорили кризу у Білорусі та способи її подолання.
- Політики зазначили, що всіх політичних в'язнів слід звільнити без будь-яких умов.
- Тихановська і Байден наголосили, що криза в Білорусі повинна бути на порядку денному в ООН та ОБСЄ. Усіх винних слід притягнути до відповідальності в міжнародних судах.
- Зауважимо, лідерка білоруської опозиції прибула у США ще 18 липня. Там вона зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепу Дереком Чолле.