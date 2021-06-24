Я рівний їм президент, – Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель

За словами президента Зеленського, він спілкується з лідерами Франції та Німеччини на рівних. Тому український президент може різко висловлюватись, коли повертає суб'єктність нашої держави

Про це глава держави розповів в інтерв'ю. Президент зауважив, що саме різкими висловлювання можна повернути справедливе ставлення до України.

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Я – представник рівної їм країни, – Зеленський

Мені здається, що я висловлююсь, як рівний їм президент або представник рівної їм країни. Мені здається, що відношення будь-якої крани до України, як країни другого, третього чи і ще якогось світу - несправедливе,

– наголосив Зеленський.

Президент наголошує, що українське питання слід перевести з політичного у безпекове. Адже головне, чи зможе протистояти Україна російській ескалації, саме тому мовиться і про ПДЧ, і про вступ до НАТО згодом.

Зеленський каже. що перевів питання "Північного потоку-2" у безпекове

І питання "Північного потоку" – це говорять там, де образились деякі країни, так, я його повністю перевів з економічного питання в безпеку,

– додав президент.

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