"Я сьогодні помру": озброєний чоловік у США захопив заручників у синагозі

У Техасі в США невідомий чоловік захопив заручників у синагозі. Будинок оточили спецпризначенці та бронетехніка.

Інцидент стався 15 січня у місті Коллівілль. Місцеві ЗМІ повідомили, що зловмисник озброєний.

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Захоплення заручників у синагозі в Техасі: що наразі відомо

У Сполучених Штатах Америки 15 січня невідомий чоловік захопив заручників у синагозі міста Коллівілль, штат Техас. Попередньо, як зазначили місцеві ЗМІ, мовиться про 4 людей, серед яких і рабин.

Чоловік озброєний вогнепальною зброєю, і стверджує, що "заклав бомби у потаємних місцях". На місці працюють американські силовики – спецпризначенці та бронеавтомобілі (серед яких і штурмові) готові до радикальних дій.



Місцеві силовики готові до штурму синагоги, якщо буде така потреба / Фото Staff Photographer

Поки у Білому домі заявили, що пильно стежать за ситуацією, журналістам, як-от ABCNews, вдалося з'ясувати, що агресор вже висунув вимогу: він начебто хоче, щоб влада випустила з в'язниці його сестру.

Припускають, що мовиться про Аафію Сіддікі – цю жінку у 2010 році засудили у США за зв'язки з терористичною організацією "Аль-Каїда", за напад та замах на вбивство американського солдата до 86 років ув'язнення.

Того ж, хто захопив заручників, звати нібито Мухаммад Саддікі. Наразі правоохоронці, як пише CNN, ведуть із ним переговори. А тим часом запевняють, що для місцевих загрози немає, проте й звозять все більше сил до синагоги.

на момент захоплення заручників у синагозі тривала ранкова служба, яку транслювали у прямому ефірі у фейсбуці. І саме там пролунали слова нападника:Це відео з мережі уже видалили.

Варто нагадати:

У грудні в Чорногорії чоловік захопив банк та погрожував підірвати його.

А у вересні на трасі біля Нюрнберга чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса.

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