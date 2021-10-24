Я спустошений, – поранений Болдвіном режисер Соуза висловився щодо загибелі Гатчінс

Поранений Алеком Болдвіном режисер Джоел Соуза вперше прокоментував інцидент зі смертельними наслідками, який стався під час зйомок фільму "Іржа".

Коли пролунав постріл, який забрав життя українки Галини Гатчінс, Соуза стояв просто позаду неї. Чоловікові пощастило – він зазнав тільки поранення у плече.

До теми Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство української операторки

Джоел Соуза висловився щодо загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику "Іржі"

Режисер Джоел Соуза відчуває себе спустошеним після загибелі операторки з України Галини Гатчінс. Жінку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін просто на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Я спустошений втратою моєї подруги й колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен дюйм і завжди змушувала мене бути кращим. Думками я з її родиною у цей важкий час,

– розповів Соуза.

Він також подякував усім, хто висловлював підтримку після ситуації. Нагадаємо, Соуза під час пострілу стояв за спиною Гатчінс, і отримав кулю у плече.

Вбивство Галини Гатчінс: коротко про подію та нові подробиці

У штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Причому бойової зброї у нього не мало б бути.

Болдвін і гадки не мав, що пістолет із реквізиту заряджений патроном, який здатен забрати чиєсь життя. Пістолет актору дав асистент режисера, а перед цим його мав перевірити фахівець зі зброї.

фахівець зі зброї. Примітно, як пише ABC News, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою – зокрема, випадкові постріли. Частина людей навіть начебто звільнилися через це буквально у переддень.

Наразі ж подію розслідують правоохоронці. Звинувачень поки нікому не висували.