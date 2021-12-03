"Я тобі не сонце": Разумков і Третьякова влаштували у Раді суперечку

Під час пленарного засідання Верховної Ради 2 грудня між Дмитром Разумковим і Галиною Третьяковою виникла суперечка щодо державного бюджету.

Так, "слуга народу" хотіла внести на обговорення парламенту поправку до головного кошторису країни. Момент конфлікту між нардепами потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у мережі.

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Суперечка Разумкова та Третьякової

"Сонце, я тебе поважаю", – звернулася Третьякова до Разумкова під час розгляду проєкту закону про держбюджет у другому читанні. Вочевидь ексспікеру така фамільярність не сподобалася.

По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галю, це не автор, це всі, читай матчастину,

– відреагував колишній глава Ради.

На цьому розмова не завершилася і нардепка почала обурюватися: "Але це не означає, що мою правку обговорюватиме хтось інший! Він забирає у мене правку". На це, йдучи з місця суперечки, Разумков, крикнув, що редагування "якраз обговорюватиме хтось інший, якщо воно враховане".

Скандали із Третьяковою: що про це відомо