Я вирішив балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО, – президент Румунії
Джерело:rfi
Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Він підкреслив свою відданість цінностям Альянсу.
Президент визначив Росію як довгострокову загрозу для Європи та підкреслив важливість зміцнення східного флангу НАТО. Йоганніс також розповів про ініціативи Румунії з підвищення оборонної потужності.
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Балотується на посаду генерального секретаря НАТО
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про своє рішення взяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, підкресливши свою відданість цінностям НАТО та демократичним принципам.
Це рішення відображає двадцятирічну історію членства Румунії в Альянсі, який вже 75 років є бастіоном демократії та свободи.
Основні цінності Альянсу, верховенство права, повага до прав і фундаментальних свобод, є компасом, який веде нас до консолідації демократії. Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії,
– заявив Йоганніс.
Він наголосив, що Росія є довгостроковою загрозою для континенту. Та зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО залишається довгостроковим пріоритетом, а Румунія продовжує бути опорою стабільності та безпеки в регіоні.
Йоганніс додав, що його країна вже перевищила свій національний оборонний бюджет до 2,5% ВВП, перевершивши встановлений НАТО поріг у 2%.
НАТО проводить найбільші військові навчання у Європі
- 4 березня поблизу російського кордону стартували масштабні військові тренування Nordic Response 24. Ці маневри відбуваються на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії і є частиною зусиль Альянсу з підготовки до захисту новоприєднаних територій.
- У цих навчаннях беруть участь понад 20 тисяч військових із 13 країн світу. Норвегія виступає в ролі головного координатора цих навчань, які триватимуть до 15 березня і мають на меті зміцнити обороноздатність та співпрацю між країнами-учасницями.
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан зауважив, що це вже не проста "гра м'язами", а підготовка до реальних бойових дій. Він вважає, що Європа побачила, яку загрозу несе Росія.