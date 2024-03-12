Я вирішив балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО, – президент Румунії

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Він підкреслив свою відданість цінностям Альянсу.

Президент визначив Росію як довгострокову загрозу для Європи та підкреслив важливість зміцнення східного флангу НАТО. Йоганніс також розповів про ініціативи Румунії з підвищення оборонної потужності.

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Балотується на посаду генерального секретаря НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про своє рішення взяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, підкресливши свою відданість цінностям НАТО та демократичним принципам.

Це рішення відображає двадцятирічну історію членства Румунії в Альянсі, який вже 75 років є бастіоном демократії та свободи.

Основні цінності Альянсу, верховенство права, повага до прав і фундаментальних свобод, є компасом, який веде нас до консолідації демократії. Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії,

– заявив Йоганніс.

Він наголосив, що Росія є довгостроковою загрозою для континенту. Та зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО залишається довгостроковим пріоритетом, а Румунія продовжує бути опорою стабільності та безпеки в регіоні.

Йоганніс додав, що його країна вже перевищила свій національний оборонний бюджет до 2,5% ВВП, перевершивши встановлений НАТО поріг у 2%.

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