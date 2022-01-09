"Я ворог": в Україну не впустили відомого блогера Мілохіна

Українські прикордонники 9 січння не впустили на територію держави російського блогера Даню Мілохіна. Його "розвернули" назад ще в аеропорту.

Про це сам хлопець повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, оприлюднивши відео з "Борисполя". До цього його кілька годин протримали в залі очікування столичного летовища.

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Ми прилетіли до Києва. Мене не впустили – я ворог. Нас розвернули назад,

– зазначив Мілохін.

Мілохін літом їздив до Криму

У мережі пишуть, що Мілохіна не впустили в Україну, бо він їздив до тимчасово окупованого Криму.

"Я йому вчора в дірект писав, щоб він не летів в Україну, його не пустять, так як він влітку був у Криму. Ну він же повідомлення від підписників не приймає", – зазначив один із користувачів.

Мілохіна не впустили до України: дивіться відео

Росіян не впустили до України