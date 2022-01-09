"Я ворог": в Україну не впустили відомого блогера Мілохіна
Джерело:Даня Мілохін в інстаграмі
Українські прикордонники 9 січння не впустили на територію держави російського блогера Даню Мілохіна. Його "розвернули" назад ще в аеропорту.
Про це сам хлопець повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, оприлюднивши відео з "Борисполя". До цього його кілька годин протримали в залі очікування столичного летовища.
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Ми прилетіли до Києва. Мене не впустили – я ворог. Нас розвернули назад,
– зазначив Мілохін.
Мілохін літом їздив до Криму
У мережі пишуть, що Мілохіна не впустили в Україну, бо він їздив до тимчасово окупованого Криму.
"Я йому вчора в дірект писав, щоб він не летів в Україну, його не пустять, так як він влітку був у Криму. Ну він же повідомлення від підписників не приймає", – зазначив один із користувачів.
Мілохіна не впустили до України: дивіться відео
Росіян не впустили до України
- Російського актора Оскара Кучеру не пустили в Україну. На контрольно-пропускному пункті "Жуляни" йому заборонили в'їзд на три роки. Все через гастролі в окупованому Криму.
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- Російську акторку театру та кіно, ймовірно, Розу Хайрулліну затримали в аеропорту "Бориспіль", коли та намагалась потрапити в Україну. Жінка прилетіла рейсом з Мінська і під час оформлення стало відомо, що у 2020 році вона відвідувала окупований Крим.