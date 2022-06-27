Я воюю за людей, які стали мені родиною, — юнак з Луганщини потай від батьків боронить Україну

Ростислав народився і виріс в Алчевську, що на Луганщині. Фактично все своє свідоме життя він провів у російській окупації. Однак російська пропаганда не змогла знищити його бажання захищати Україну і свій дім.

Журналістам 24 каналу у межах проєкту "Інтерв'ю24" вдалося поспілкуватися з юнаком, якому у 19 років довелося взяти зброю до рук. Задля безпеки його рідних, які залишилися в окупації, ми не вказуємо його прізвище.

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Дитинство і юність минули в російській окупації

Ростик народився в Алчевську у звичайній українській родині. Місто є великим промисловим центром, де ще до 2014 року виготовлялася чверть промислової продукції Луганської області. Основа промислової могутності міста складали Алчевський металургійний комбінат та Алчевський коксохімічний завод.

Останні 8 років герой інтерв'ю займався танцями. Після школи він переїхав до Києва, де вступив у ВНЗ. Однак навчання, як зізнався Ростик, було радше прикриттям для батьків. Адже саме у танцях він відчуває своє покликання та справу життя.

Він прагне, аби після перемоги й повернення окупованих територій під контроль України, він прославив Алчевськ, з якого походять чимало відомих людей.

Скільки років вам було, коли почалася окупація Луганщини Росією?

Мені було 11 років. Тоді я не усвідомлював, що відбувається. Прийшли якісь "дяді з автоматами". Нічого не зрозуміло, але цікаво. Вдома ми це не обговорювали. Вони (батьки – 24 канал) не знали, як правильно подати цю інформацію, щоб пояснити дитині, що відбувається. Я був звичайною дитиною і батьки хотіли відгородити мене від цього. До того ж в 11 років я не замислювався про це. Лише через певний час я зрозумів, що відбулося у 2014 році. І для себе визначив: хто правий, а хто – ні.

Чи маєте чи друзів або знайомих з проросійськими поглядами?

У 2014 році жодних дискусій з моїми друзями, ясна річ (через вік – 24 канал), не було. На жаль, весь час ми були аполітичними. Повноцінні розбіжності почалися відносно нещодавно. Але це не були близькі мені люди. На щастя, друзі та рідні мають таку ж точку зору, що і я.

До деяких людей приходить усвідомлення того, що Росія нам не друг, після того, як в їхній будинок "прилітає" ворожий снаряд. Після цього частина людей змінюють свою думку і погляди. Чи відбулися такі зміни у людей з Алчевська?

Тих людей, які там залишилися, дуже змінила ситуація з мобілізацією. Через те, що у багатьох людей примусово забрали рідних на війну. Тож, навіть якщо ви нейтральні, коли у вас забирають рідних, думка змінюється.

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Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ви були у Києві? Пам'ятаєте той ранок?

Так. Це був тригер, який повернув мене у 2014 – 2015 роки, коли ти прокидаєшся від вибухів.

Що відомо про обстріли Алчевська Від початку війни на Донбасі у 2014 році активних бойових дій в Алчевську не було. Місцеві мешканці сподівалися, що проросійські бойовики та місцеві сепаратисти не чіпатимуть місто, адже там був розташований металургійний комбінат, половина його належить російському власнику. Їхні сподівання виявилися марними. У серпні у місто було декілька "прильотів". І як наслідок – зруйновані будинки, жертви та паніка та термінова евакуація людей. Вони намагалися виїхати бодай кудись.

Мої думки були не райдужні, я уявляв, що все буде набагато гірше. Я написав мамі, що люблю її, бо розумів, що може зникнути зв'язок, інтернет і я зможу з нею більше зв'язатися. Після цього прийшло усвідомлення ситуації і я пішов на службу. Мої батьки прихильники думки: "де ми народилися, там ми й маємо бути". Тому вони так і не виїхали з Алчевська. Це їхній вибір. До того ж там дуже добре вже 8 років працює проросійська пропаганда.

Чому російська пропаганда не змогла промити мізки

Ваша історія, зокрема цим і унікальна. Адже фактично все своє свідоме життя, період формування особистості ви прожили під окупацією. Чому, попри шалений вплив російської пропаганди, ви вирішили боротися за Україну?

Я почав вивчати корінь того, що відбулося. Шукати істину. Ми з друзями починали ставити собі питання і шукати відповіді. Зараз люди говорять фактами, але не вивчають причину їх виникнення. У нас забрали Крим, почалася війна на Донбасі. Всі казали, що це відбулося, але ніхто не казав, чому так сталося. Проблема населення Сходу у тому, що вони говорять фактами, але не розуміють і не розбираються у причинно-наслідкових зв'язках.

Рішення піти до тероборони з'явилося одразу ж

Коли ви ухвалили рішення піти до тероборони?

З перших днів. Я налаштовував усіх своїх знайомих на те, що я можу піти воювати. Ми з другом спершу волонтерили, а потім вступили до тероборони. Ми були готові до всього. Я знав, що я йду воювати за людей, які стали мені у Києві другою родиною.

Перші дні, як і у всіх, був страх, нерозуміння ситуації, багато інформації, яка не завжди була правдивою. Моя бригада перебувала у Києві. На лівобережній його частині. На щастя, нам неабияк пощастило з інструктором. Все, що я знаю зараз у військовій справі, це його школа. Це відомий військовий, який одним перших в Україні отримав сертифікат від НАТО. Ми брали участь у бойових виїздах, зокрема й у тоді ще окупований Ірпінь.

Як на це відреагували батьки?

Вони не знали. Як і не знають про те, що я пішов у ЗСУ. Я потрохи готую маму до цієї інформації. Зрештою, я таки поставлю її перед фактом. По-іншому наразі ніяк.

Чи мали ви все необхідне спорядження? Зброю, броніки?

З цим, на жаль, були проблеми. Я через знайомих збирав гроші на бронежилет. Багато хто недооцінює такі збори, кидаючись фразами: "вам мали видати це". Але, як показує досвід, ніхто нікому нічого не винен.

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Зброя була. Але хочу пояснити, що у нас була не класична у розумінні цього слова ТРО. Ми були добровольчим батальйоном, який забезпечувався всім необхідним завдяки волонтерам.

Прорив ворожої ДРГ на Оболонь була запланована

Що ви відчували, коли бачили повідомлення про те, що ворог наближається до Києва. Зокрема, 25 лютого була інформація про те, що на Оболонь заїхала ворожа ДРГ.

Я бачив це. Знаєте, у мене були певні знання у військовій сфері і я розумів, що дуже дико, коли самотній БМП заїжджає у місто. Я маю трохи більше інформації про те, як його "зустріли". Тому я навіть не переживав щодо цього. Я знав, що у нас все під контролем.

ЗСУ та вище керівництво знало, що там диверсанти. Ба більше, все було заплановано. Вороги заїхали туди, куди нам було потрібно. Швидше за все, це була помилка росіян. І окупанти просто "заблукали". Про це вказувала навіть траєкторія маршруту. Це були люди, які не орієнтуються у Києві.

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Того ж дня, 25 лютого, російські окупанти захопили транспорт Збройних Сил, переодяглися в українську форму та на великій швидкості прямували у бік Києва. Наші захисники успішно знешкодили їх.

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Як ви опинилися у ЗСУ?

Після того, як бойові дії у Києві та області завершилися, нас (тероборону – 24 канал) почали опускати на другий план. Були питання: а що ми робимо, чого чекаємо. Після цього я зі своїми товаришами по службі написали рапорти та пішли до ЗСУ.

Потрапити у ЗСУ дуже важко, тож боятися повісток не варто

Інтерв'ю 24 " – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк

Зараз у суспільстві є легка істерія щодо вручення повісток. Що ви про це скажете?

Хочу вам сказати, що зараз потрапити у Збройні Сили дуже важко, навіть якщо ви маєте велике бажання, але ви:

не служили,

і вам менше за 27 років.

Людям, які бояться повісток, хочу сказати: мета повістки – поставити людину на облік. Аби у Міноборони знали, який резерв має країна. І за потреби вже мобілізовувати чоловіків.

Вам 19 років. Як же тоді ви змогли потрапити у Збройні Сили?

Завдяки побратимам. Грубо кажучи, мені пощастило.

Чи є зараз потреба у спорядженні? Чи досі доводиться збирати на броніки?

На жаль, доводиться. Ви маєте самі розуміти, зараз така ситуація, що багато бійців, зокрема на Сході, потребують тих самих бронежилетів. Тому якщо буде вибір: укомплектувати якусь бригаду у Києві чи надіслати найнеобхідніше на Схід. Вибір, я думаю, очевидний.

Зараз тих бійців, яких відправляють на передову, їх укомплектовують. Я хочу сказати, що зараз більше відчувається підтримка західних партнерів. Те, що ми отримуємо, надходить хорошої якості. Однак є питання логістики та часу, коли ми це отримуємо.

Зараз ви перебуваєте у військовій частині. Що далі? Чи знаєте ви, куди вас відправлять?

Я приблизно уявляю, куди нас відправлять. Але скажу так: це буде місце, де ми потрібні. Тому немає сенсу сподіватися, що це буде якесь конкретне місто. Ми будемо там, де ми потрібні.

Чи зможе Україна повернути Донбас і Крим

Є багато розмов, зокрема й анонімних військових джерел у НАТО, про те, що Україна взмозі звільнити і Крим, і Донбас. Що ви про це думаєте?

Я не думаю, я в цьому впевнений. Рано чи пізно це неодмінно станеться. Питання лише у тому, коли. На жаль, через логістику це питання трохи затягується. Але коли це питання вирішать, звільнення окупованих територій станеться найближчим часом. Я вам це гарантую.

Ресурс українців на межі, як вони можуть допомогти

Це дуже приємно чути. Але наразі є розуміння того, що ця війна швидко не закінчиться. На цьому фоні чимало українців, так би мовити, втомилися від війни. До того ж у людей закінчується фінансовий ресурс. Як ще можна допомогти армії, якщо не фінансово?

У будь-якому випадку, це дійсно так. Але слід розуміти, що не буває "маленької допомоги" і якщо кожен пожертвує бодай по 2 гривні, вийде велика сума.

Життя зупинилося чи триває: як бути тим, хто "втомився" від війни

Наше суспільство поділилося на тих, хто намагається продовжити жити та тих, для кого життя зупинилося. І дуже важко сказати, хто з них правий. Кожен має право на емоції. Однак важко спостерігати за тим, як люди безперестанку засуджують один одного. Одним не подобаються історії в інстаграмі із ранковою кавою, а іншим – постійне репощення новин. Скажіть як військовий вас не зачіпає, що люди продовжують жити, поки інші вмирають? Що ви скажете тим, хто "втомився" від війни?

Особисто у мене не було відчуття "втоми" від війни. Для мене війна – це 24 на 7. Але інколи потрібно видихати, потрібно відпочивати, але знати межу. Мене особисто не зачіпає те, що люди намагаються жити. Ми для цього і воюємо, щоб інші жили. Але все це має бути в міру. Паралельно з відпочинком потрібно допомагати ЗСУ.

Дякую, Ростик, мені, як й іншим українцям спокійно від того, що нас захищають такі люди як ви. Бережіть себе, будь ласка. І швидкої перемоги нам! Дякую.

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