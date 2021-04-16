Я вважаю їх просто бандитами, – Зеленський про українських олігархів

Президент Володимир Зеленський вважає бандитами тих людей, що заробили свої статки на підприємствах, які "зрейдерили" у 1990-х роках. За його словами, сьогодні їх вважають поважними бізнесменами.

Глава держави зазначив, що це не тільки окремі особи, а й цілі групи, з якими потрібно боротися. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Вони просто бандити

Володимир Зеленський пояснив, що після здобуття незалежності на початку 1990-х років через те, що Україна "така приваблива та багата, її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині". Зокрема багато людей, яких сьогодні вважають поважними бізнесменами.

Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили". Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи,

– сказав президент.

Він додав, що з ними потрібно боротися і держава це робить.

Зеленський ініціював законопроєкт про статус олігарха

Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.

Президент заявив, що на сьогодні це є один з пріоритетів. Цей законопроєкт має бути фундаментальним і перетворюватиме олігархів у бізнесменів.

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