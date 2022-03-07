Я залишаюсь у Києві і нікого не боюсь, – нове звернення Зеленського до українців

Увечері 7 березня Володимир Зеленський знову звернувся до українців. Президент наголосив, що перебуває на Банковій, не ховається та нікого не боїться.

Український лідер зауважив: минає 12-й вечір боротьби та захисту, повідомляє 24 канал. Робота триває, усі – на своїх місцях.

Зверніть увагу Молодці, – Зеленський відзначив, що українська армія тримає позиції

Зеленський наголосив, що перебуває в українській столиці, його команда – поруч з ним, територіальна оборона – на місцях, українські герої військові – на позиціях. Свою справу роблять лікарі, рятувальники, транспортники, журналісти.

Український лідер наголосив: усі воюють заради перемоги України. Вона обов'язково буде: силою зброї, армії, слова, дипломатії. Перемога настане також завдяки силі духу, яку має кожен українець.

"Люди захищали себе, хоча у них не було зброї"

Зеленський закликав поглянути на Чаплинку, Мелітополь, Токмак, Новотроїцьке, Херсон, Старобільськ. Там люди захищали себе, хоча й у них не було зброї. Зеленський зауважив: це – наші люди, наділені хоробрістю та гідністю. Вони здатні вийти й сказати ворогу: "я не віддам своє місто, свою громаду, свою Україну".

Президент наголосив, що українці та українки, які протестують проти окупантів, – герої.

"Ми кричимо на окупантів разом з вами. Ми стоїмо на площах і на вулицях разом з вами. Ми не боїмося разом з вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати. Ви не відступаєте. Ми не відступаємо", –заявив Зеленський.

"Національний рух на Півдні для Росії – страшний сон"

Зеленський зауважив, що на Півдні України розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, якого ще ніколи не бачили. Для Росії він – як страшний сон.

Окупанти забули: українці не бояться автозаків, кийків, танків чи кулеметів. На боці українців – правда. Це – найголовніше.

Ворог разом з обстрілами та бомбами приніс у міста України ненависть. Однак від неї там не залишиться жодного сліду. Бо ненависть – це не про українців.

"Ми все відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії", – пообіцяв президент.

"Варвари не розуміють, що вони хочуть захопити"

Український лідер згадав про Енергодар та Чорнобиль. Зеленський наголосив: варвари просто не розуміють, що вони хочуть захопити та що вони хочуть контролювати.

"Ваша робота, сумлінна робота на критичних об'єктах, – це справжній подвиг. І ми його бачимо. Ми за нього щиро вдячні", – заявив Зеленський.

"ЗСУ завдають противнику надзвичайно болісних втрат"

Президент повідомив, що українська армія тримає позиції. Наші герої – молодці. Вони завдають ворогу надзвичайно болісних втрат.

Українська армія захищає, контратакує та, якщо треба, може помститись за кожне зло, за кожну ракету та бомбу, за кожен зруйнований цивільний об'єкт.

Зеленський нагадав, що російські нелюди обстріляли хлібозавод на Київщині. А на Житомирщині – знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, збудовану ще у 1862 році.

"Замість домовленостей спрацювали гради"

Український лідер наголосив, що була домовленість про гуманітарні коридори. Але замість неї спрацювали російські танки, російські "Гради" та російські міни. Ворог навіть цинічно замінував дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів та ліків для людей, для дітей у Маріуполь.

Окупанти знищують навіть автобуси, які мають евакуювати людей. Водночас Росія робить так, аби відкрився невеличкий коридор на окуповану територію

"На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів. Прямо до них на телекамери. Мовляв, ось хто рятує. Просто цинізм. Просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу", – зауважив Зеленський.

"Відбувся третій раунд переговорів"

Український лідер зауважив, що 7 березня відбувся третій раунд переговорів у Білорусі. Зеленський зізнався: хотілося б сказати, що фінальний, однак варто бути реалістами.

"Тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру", – наголосив президент.

Зеленський додав, що кожен день боротьби, кожен день спротиву створює кращі умови для українців. Створює сильну позицію, щоб гарантувати майбутнє у мирі.

"Я залишаюся на Банковій"

Український лідер зізнався, що колись мріяв переїхати з Банкової разом з урядом та парламентом. Тоді хотілося розвантажити центр Києва та працювати у сучасному прозорому офісі.

"Тепер я скажу одне: я залишаюсь тут. Залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій Вітчизняній війні", – підсумував президент.

Звернення Зеленського увечері 7 березня: дивіться відео

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