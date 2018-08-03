Я більше не буду цього їсти, – журналіст про рейд кіосками з шаурмою

Шаурмени перед тим, як стати професійними торгашами, брали майстер-клас у народних депутатів, як вправно ухилятись від запитань. Адже журналісти у кожного запитували та просили документи, аби зрозуміти чи якісний продається продукт, але у відповідь вони лише змінювали тему.

Про це у прямому ефірі розповів журналіст 24 каналу Єгор Скоріна.

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"Я нещодавно сам куштував шаурму. Але моя професія вносить корективи в життя, адже останні два дні я готував матеріали щодо отруєння шаурмою у Києві. І кожної миті в голові я собі повторював: я більше не буду цього їсти", – розповів журналіст.

За його словами, йому огидно згадувати руки, які він бачив у декількох шаурменів. Вони були брудні, адже у "коробках" в яких вони працюють, немає навіть рукомийнику. Так, деякі працівники роблять шаурму у рукавичках, але і в них процес виглядає неестетично і гидко.

"Працівникам дуже спекотно у цих "коробках", тому постійно відчиняють двері та вікна. Я особисто бачив декілька мух, які були на м'ясі", – зазначив Скоріна.